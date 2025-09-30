Achtjahresvertrag beschert dem 28-Jährigen 136 Millionen US-Dollar

Minnesota Wild statten Kirill Kaprizov mit Rekordvertrag aus

30.09.2025, 17:00 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der russische Stürmer löst damit zur Saison 2026/27 Leon Draisaitl als höchstbezahlten Eishockeyspieler der Welt nach nur einer Saison ab.

Kirill Kaprizov unterzeichnete am Dienstag einen Achtjahresvertrag über 136 Millionen Dollar bei den Minnesota Wild, der ihn Stand heute zum bestbezahlten Eishockeyspieler der Welt macht. Er löst damit nach der Saison 2025/26 Leon Draisaitl (jährlich 14 Millionen US-Dollar) als meist verdienenden NHL-Spieler ab. Das Vertragspapier hat einen durchschnittlichen Jahreswert von 17 Millionen Dollar und beginnt mit der Saison 2026/27.

Der 28-jährige Stürmer wäre nach dieser Spielzeit zum uneingeschränkten Free Agent geworden und hätte somit von jedem Team ohne Gegenwert unter Vertrag genommen werden können. Seit dem 1. Juli ist er befähigt eine Vertragsverlängerung bei den Wild zu unterschreiben. Aufgrund der stockenden Vertragsverhandlungen wurden zuletzt Wechselgerüchte immer lauter.

Kaprizov führte die Wild in der vergangenen Saison mit einem Plus-Minus-Wert von +19 an und belegte den zweiten Platz bei Toren (25) und den dritten Platz bei Punkten (56), obwohl er aufgrund einer Verletzung nur 41 Spiele absolvieren konnte. Er kehrte am 9. April zurück und erzielte in den letzten vier Partien der Hauptrunde vier Punkte (zwei Tore, zwei Assists) und in sechs Playoff-Spielen verbuchte er neun Zähler (fünf Tore, vier Assists).

Kaprizov wurde von den Wild in der fünften Runde (Nummer 135) des NHL-Drafts 2015 ausgewählt und war in vier seiner fünf NHL-Saisons der beste Punktesammler seiner Mannschaft. In der Saison 2020/21 gewann er die Calder Trophy als bester Rookie der Liga. Seit seinem Eintritt in die NHL erzielte er 386 Punkte (Platz 15 in der NHL) und 185 Tore (Platz 8) in 319 Spielen.