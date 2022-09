Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 45-jährige Zdeno Chara hängt als Rekordhalter mit den meisten Partien eines NHL-Verteidigers nach 24 Spielzeiten seine Schlittschuhe an den Nagel.

Der Slowake Zdeno Chara beendet im Alter von 45 Jahren seine NHL-Laufbahn. Der 2,05 m große Verteidiger hat am Dienstag einen Ein-Tages-Vertrag bei den Boston Bruins in TD Garden unterzeichnet, um im Anschluss seinen Rücktritt offiziell zu machen. „Nach 25 Saisons im professionellen Eishockey, 1.680 regulären NHL-Saisonspielen, 200 Stanley-Cup-Playoff-Spielen und Hunderten von internationalen Spielen bin ich stolz, meine Entscheidung bekannt zu geben, mich aus der National Hockey League zurückzuziehen“, schrieb Chara auf Instagram. In 1.680 Hauptrunden-Spielen stand Chara für die New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins und Washington Capitals auf dem Eis und sammelte dabei 680 Punkte (209 Tore, 471 Vorlagen). Hinzu kommen nochmal 200 Playoff-Partien, in denen er 70 Scorerpunkte (18 Tore, 52 Assists) verbuchte. Im Februar diesen Jahres überholte er Chris Chelios (1.652 Spiele) mit den meisten NHL-Partien eines Verteidigers und baute diesen Rekord auf 1.680 Partien bis zum Ende der letzten Saison aus. Die New York Islanders wählten Chara im Draft 1996 in der dritten Runde an 56. Stelle aus. Nach vier Spielzeiten auf Long Island wurde er zu den Ottawa Senators getradet, bevor er 2006 bei den Bostons Bruins anheuerte und dort auch direkt das Kapitänsamt übernahm. Im Jahre 2009 wurde der Slowake mit der Norris Trophy für den besten Verteidiger ausgezeichnet und gewann 2011 mit Boston den Stanley Cup. Bis 2020 verhalf Chara den Bruins zu elf Playoff-Teilnahmen in 14 Spielzeiten und schloss sich danach für eine Saison den Washington Capitals an, bevor er in der abgelaufenen Spielzeit zu seinem ersten NHL-Verein den New York Islanders zurückkehrte.