Lesedauer: ca. 1 Minute

Alex Ovechkin wurde am gestrigen Montag als Cover-Athlet des neuen EA-Sports-Titels NHL 21 bekanntgegeben. Das Spiel kommt am 16. Oktober für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox one in den Handel. Der Kapitän der Washington Capitals, mit denen er 2018 den Stanley Cup gewann, war bereits 2007 auf dem Cover. „Es ist eine große Ehre zum zweiten Mal in meiner Karriere auf dem Cover zu sein“, sagte Ovechkin. „Noch wichtiger ist, dass ich dieses Jahr noch genauso gut wie damals auf dem Titelbild aussehe. Der 34-jährige ist nach Jonathan Toews weltweit erst der zweite Spieler, der zweimal als Cover-Star für das Videospiel ausgewählt wurde. Toews zierte das Cover der Versionen NHL 11 und NHL 16. Die "Great Eight Edition" von NHL 21 wird Ovechkins berühmte NHL-Karriere bei den Capitals, sowie seinen Einfluss auf das Videospiel mit einem überarbeiteten "Be A Pro" -Erlebnis, einem erweiterten kreativen Gameplay und einigen von Superstars inspirierten Moves hervorheben. Zusätzlich zum Cover-Star veröffentlichte Electronic Arts den ersten Trailer, in dem man einen ersten Geschmack auf die beliebte Eishockey-Simulation erhält. Neben einem verfeinerten Gameplay, verbesserter Grafik und einem überarbeiteten Karriere-Modus, soll es auch neue Special-Moves geben, wie den Schuss von Matthew Tkachuk durch die eigenen Beine und ein „Lacrosse-Tor“, dass seit neuestem „The Svechnikov“ bezeichnet wird, dem ersten Spieler, dem dieses Kunststück in einem NHL-Spiel gelang. Die Cover-Athleten der jüngsten Vorgänger-Versionen waren Auston Matthews in NHL 20, P.K. Subban (NHL 19) und Connor McDavid (NHL 18).