Lesedauer: ca. 1 Minute

​Lettland ist eine Reise wert: Die U14-Auswahl des Hessischen Eishockeyverbands spielte am Wochenende beim Riga Summer Cup mit. Acht Mannschaften traten an. Am Ende erreichte das Team von Landestrainer Alexander Baum den dritten Platz.

14 Feldspieler und zwei Torhüter samt Eltern reisten in die lettische Hauptstadt. Von Freitag bis Sonntag (26. bis 28. August) standen insgesamt sechs Vergleiche (je zwei pro Tag) an. Acht Teams waren im Teilnehmerfeld, zwei Vierer-Gruppen - nach der Vorrunde standen die Platzierungsspiele an. Da schafften es die deutschen Vertreter unter die besten Vier. Im Halbfinale hatte Hessen allerdings mit 1:6 gegen Riga „White“ und späteren Sieger das Nachsehen. „Da war keine Laufbereitschaft zu erkennen, wir waren zu konfus“, resümierte Trainer Baum nach dem Spiel. Besser lief es dann im Spiel um Platz drei gegen Riga „Blue“. Einsatz und Wille stimmten wieder. Hilfreich war sicher auch die lautstarke Unterstützung von den Rängen. Durch den umkämpften 4:2-Sieg sicherte sich die Mannschaft den bronzenen Platz.



„Die Jungs sollen bei solchen Turnieren vor allem Erfahrungen auf hohem internationalen Niveau sammeln“, sagte der Trainer. „Dafür war der Riga Cup ideal. Ich bin mir sicher, dass sich dadurch jeder Spieler verbessert hat.“ Fokus, Kampf und Teamerlebnis- das bleibt hängen. Einzelgespräche mit jedem Athleten verfeinerten das sportliche Geschehen. Zum Abschluss fuhr die Truppe vor dem Abflug am Montag noch durch die Altstadt und lernte Einzelheiten zur Geachichte der lettischen Metropole kennen. „Beim nächsten Mal holen wir den Pokal“, ließ Kapitän Daniel Schneider keine Zweifel.