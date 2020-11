"... um letztendlich die Meisterschaft zu holen"Steelers-Coach Daniel Naud im Interview

Lesedauer: ca. 2 Minuten

Zum Saisonstart der Steelers ist vieles neu: Spieler kommen und gehen, die Vorbereitung ist „anders“ als gewohnt und auch die Spiele in ungewohnter Atmosphäre sind noch gewöhnungsbedürftig. Da ist es nur allzu gut, bekannte Gesichter wieder zu treffen. Wie im Fall des „neuen“ Trainers an der Bande im Ellental: Daniel Naud im Interview zum Beginn der Hauptrunde.

Hockeyweb: Herr Naud, wie fühlt es sich für Sie an, zur alten Wirkungsstätte zurückzukehren und was hat sich aus Ihrer Sicht verändert?

Naud: Es fühlt sich gut an. Ich kann alte Freunde wieder treffen und die Region wieder genießen. Die ganze Organisation ist sehr professionell geworden. Es gibt viel mehr Trainingsmöglichkeiten, zwei Eisflächen, einen Fitnessbereich in der Halle, Fitnesstrainer und Physiotherapeuten, die immer da sind.

Hockeyweb: Viele Fans sind neugierig auf die „neuen“ Steelers: Können Sie einen Ausblick geben, wie Sie spielen lassen wollen?

Naud: Intensives Eishockey, die Gegner unter Druck setzen und Fehler provozieren.

Hockeyweb: Ein Schlüssel zum Erfolg dürfte dabei das Powerplay sein; dieses strauchelte letzte Saison doch sehr. Wie wollen Sie hier zu mehr Erfolg gelangen?

Naud: Wir arbeiten daran. Beim Powerplay gibt es keine Geheimnisse. Wenn die Überzahleinheit härter arbeitet als die Unterzahleinheit geht die Erfolgsquote nach oben.

Hockeyweb: In der bisherigen Vorbereitung überraschen Calvin Pokorny und Riley Sheen in einer Reihe mit Matt McKnight – ist das eine Planung für die Zukunft und was erhoffen Sie sich von Ihren Neuzugängen?

Naud: Bis jetzt haben alle Reihen ziemlich gut harmoniert, gegen Ravensburg zu Hause gab es sogar sieben verschiedene Torschützen. Es gibt mir mehr Möglichkeiten und es wird auch an der Tagesform liegen, wer mit wem spielt. Die Neuzugänge sind gute Eishockeyspieler, die zu uns passen. Mit Ihrer Leistung werden diese Spieler uns helfen, wieder oben in der Tabelle zu etablieren.

Hockeyweb: Stichwort „Neuzugang“: eine Kontingentstelle ist bislang noch frei geblieben – schauen Sie sich noch auf dem Markt um und werden Sie diese noch besetzen?

Naud: Während der Saison werden wir die Gesamtleistung des Teams analysieren und uns dementsprechend anpassen.

Hockeyweb: Corona macht die Planung derzeit für alle schwer – ein Kooperationspartner ist bislang nicht in Sicht. Ist das die Chance für den Nachwuchs auf mehr Eiszeit?

Naud: Mit der jetzigen Situation haben unsere jüngeren Spieler bessere Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Seit Anfang der Vorbereitung sehe ich eine Verbesserung und wenn die weiter so machen, ermöglichen sie sich mehr Eiszeit.

Hockeyweb: Welches Saisonziel geben Sie aus und was sind Ihre persönlichen Ziele für die neue Saison?

Naud: Alle kurzfristigen und langfristigen Ziele, z.B. gefährliche Gegenschüsse minimieren; Zweikämpfe gewinnen; Erfolg der Spezial-Teams etc., wurden etabliert, um letztendlich die Meisterschaft zu holen.

Herr Naud, vielen Dank für das Interview – wir bedanken uns für Ihre Zeit und wünschen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.