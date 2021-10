Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach acht Jahren kehrt Richard „Richie“ Mueller zurück zu den Lausitzer Füchsen. Bereits in der Saison 2012/13 lief der Stürmer für Weißwasser auf. Danach wechselte er nach Frankfurt und später über Garmisch nach Kassel.

Der mittlerweile 39-jährige Stürmer nahm bereits seinen Abschied vom aktiven Profisport, hatte aber noch keine Lust, sich auf sein „Altenteil“ zu setzen. So spielte er zuletzt für den Herner EV in der Oberliga.



Über 700 Spiele in der DEL, DEL2 und Oberliga stehen für den Rechtsschützen zu Buche. Dabei zeigt er mit mehr als 630 Punkte beachtliche Scorerqualitäten auf. Seit 2004 spielt der gebürtige Kanadier in Deutschland und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. In der DEL war er unter anderem für die Eisbären Berlin, die Hamburg Freezers, den ERC Ingolstadt und die Straubing Tigers im Einsatz. Auch in der DEL2 machte er sich mit seiner Schnelligkeit und Übersicht einen Namen, so stand er in Frankfurt, Garmisch und Kassel unter Vertrag. Auch für die Eispiraten absolvierte er 23 Spiele. Nach der Saison 2019/20 wechselte er zum Herner EV in die Oberliga.

Chris Straube, der Füchse-Cheftrainer freut sich sehr auf den Rückkehrer und sagte zu seiner Verpflichtung: „Richie ist ein schneller Spieler mit einem guten Schuss. Außerdem bringt er immer gute Stimmung in die Kabine. Bei der aktuellen Situation auf dem Spielermarkt hatten wir Glück und sind froh, dass wir einen Spieler wie ihn verpflichten konnten. Er wird unserem Spiel guttun.“

Richard Müller wird heute in Weißwasser eintreffen und ist bereits am Abend für das Spiel gegen die Bayreuth Tigers spielberechtigt. Er wird künftig die Rückennummer 61 tragen.