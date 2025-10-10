DEL2 kompakt

Nach über 1300 Tagen: Krefeld Pinguine gewinnen Straßenbahnderby gegen DEG

10.10.2025, 23:50 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

1309 Tage mussten die Fans der Krefeld Pinguine und der Düsseldorfer EG auf das Straßenbahn-Derby warten. Dass es nun in der DEL2 stattfand, ist für beide Seiten zwar nicht optimal, doch für die KEV-Fans spielte das am Freitagabend nicht die geringste Rolle. Denn vor 8029 Zuschauern gewann Krefeld verdient mit 5:1 (2:0, 0:0, 3:1).

Das Ergebnis spiegelt auch die Kräfteverhältnisse auf dem Eis wider. Die Pinguine waren die bessere Mannschaft, was sich in Form von Zahlen neben dem Endergebnis belegen lässt. 38:18 Torschüsse sprechen eine deutliche Sprache. Marcel Müller brachte den KEV in der zwölften Minute in Führung, ehe David Cerny 49 Sekunden vor der ersten Pause auf 2:0 stellte. Im Schlussdrittel hatte es Philip Gogulla besonders eilig: 34 Sekunden nach Wiederbeginn erhöhte er auf 3:0. Mit dem 4:0 von Jon Matsumoto (50.) war die Partie praktisch entschieden. Daran änderte auch der Treffer von Yushiroh Hirano für die DEG nichts mehr (52.). In Unterzahl setzte Daniel Bruch den Schlusspunkt für Krefeld (55.).

Richtig viel los war auch im Duell zwischen den Kassel Huskies und dem EHC Freiburg, das die Schlittenhunde mit 5:4 (3:2, 1:2, 1:0) für sich entschieden. Dreimal legten die Hausherren vor, ehe die Breisgauer mit 4:3 vorne lagen. Doch noch im zweiten Abschnitt gelang Kassel der Ausgleich. Bereits in der 42. Minute erzielte Markus Freis den Siegtreffer für die Huskies.

Die weiteren Ergebnisse:

Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Eispiraten Crimmitschau – Eisbären Regensburg 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

ESV Kaufbeuren – Ravensburg Towerstars 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Lausitzer Füchse – Starbulls Rosenheim 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Blue Devils Weiden – EV Landshut 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)