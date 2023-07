Lesedauer: ca. 1 Minute

Bislang spielte der 1,88 Meter große Flügelstürmer, der auch als Center eingesetzt werden kann, hauptsächlich in verschiedenen amerikanischen Nachwuchsligen sowie für die Universitätsmannschaft von New Brunswick.

2015 wurde Samuel Dove-McFalls von den Philadelphia Flyers in Runde 4 an 98. Stelle gedraftet. 2022 absolvierte er seine ersten Spiele in der AHL, der zweiten nordamerikanischen Liga nach der NHL. Hier spielte er zunächst bei den Grand Rapid Griffins zusammen mit Jonathan Martin, der vor drei Jahren ebenfalls in Weißwasser spielte und eine Saison später bei den Bakersfield Condors.

Bei den Fort Wayne Komets kam Dove-McFalls auf insgesamt 45 Einsätze, in denen er 38 Scorerpunkte (16 Tore/22 Assist) sammelte. Weißwasser ist für den 26-Jährigen Linksschützen allerdings nicht die erste Station in Europa und in Deutschland. Bereits 2011-2012 spielte er in der U16 der Eisbären Juniors Berlin. Hier stand er gemeinsam mit Vincent Hessler, Charlie Jahnke und auch Ryan Warttig auf dem Eis. Dennoch bleibt Weißwasser für den Kanadier die erste Profistation Nordamerikas.