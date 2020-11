Lesedauer: ca. 2 Minuten

Es geht wieder los! Naja, zumindest ein bisschen - Hockey ohne Fans ist eben immer noch gewöhnungsbedürftig. Gerade Spieler aus Nordamerika, die Europa und insbesondere die deutschen Arenen für ihre Atmosphäre und Stimmung bewundern, fühlen sich jetzt ganz wie zu Hause. Da ist es aufmunternd zu sehen, dass die Löwen aus Frankfurt die (leere) Arena beschallen, als wäre alles wie immer: Einlaufmusik, Lichtershow und Team-Intro inklusive.

Ob dann tatsächlich alles ist wie immer, gerade in der Tabelle, wird sich zeigen. Als Topfavorit geht sicher das Team vom Main ins Rennen, schließlich will die Truppe um den neuen Coach Olli Salo in die DEL. Dabei mithelfen soll der „Riesen“-Neuzugang, Kyle Wood, als Verteidiger mit 107 kg und über zwei Metern Größe bringt er wahrhaft gute Voraussetzungen mit, um der sprichwörtliche Fels in der Brandung zu sein. Kann man schließlich auch im heißen Hessen-Derby in Kassel gut gebrauchen.

Unrund lief die Vorbereitung für die Teams aus Ravensburg und Bad Tölz, beide vom „Injury-Bug“ gebissen, treffen diese auch noch am Premieren-Spieltag aufeinander. Den Puzzle-Städtern fehlen Form und Stammkeeper, Jonas Langmann verletzte sich im Vorbereitungspokal schwer und fehlt bis Januar – den Tölzer Löwen fehlte zunächst aus privaten Gründen Shawn Weller, der nicht ins Oberland zurückkehrte und sein Ersatzmann, Reid Gardiner, musste ebenso ungewollt vom Eis. Dafür wurde zeitlich befristet Andrej Bires aus Nürnberg geholt.

In der Wetterau treffen zwei Teams aufeinander, die eine ordentliche Frühform aufweisen können. Bad Nauheim schlug im Penaltyschießen teuflisch gegen die Eisbären aus Berlin zu und die Steelers schüttelten sich den Lizenzfrust mit Derbysiegen gegen Heilbronn und jeder Menge Tore aus den Knochen. Heiß auf Eis sind die Neuzugänge C.J. Stretch, Calvin Pokorny und Riley Sheen, die allesamt zu überzeugen wussten. Dabei geht das Team aus dem Ellental die Saison erst einmal „nur“ mit drei Kontingentspielern an: „Wir werden den Saisonverlauf abwarten und analysieren“, so der neue alte Coach, Daniel Naud, gegenüber Hockeyweb im Interview.

Wie „sächsisch“ geht, wissen nur wenige, die Eispiraten aus Crimmitschau zählen dazu. So gewann man den freundschaftlichen Vorbereitungswettbewerb gegen die Nachbarn aus Dresden, Weißwasser und Rostock (Nicht-Sachsen). Um gleich unter sich zu bleiben und nicht aus der Übung zu kommen, spielen am Sonntag die Eislöwen und die Füchse gleich mal aus, wer die Saison mit einer Enttäuschung beginnt.

Starten werden bei den Wölfen aus Freiburg ebenfalls neue Gesichter, ein „langes“ wird Coach Peter Russel machen, wenn er dabei an die Ausfälle von Cam Spiro und den Abgang von Luke Pither denkt, standen doch diese für den Aufschwang im Südbadischen. Kompensieren möchte der Schotte dies mit Ryan Del Monte, Vater Daniel spielte zuletzt 2003 für die Breisgauer – und: Skyler McKenzie, der offiziell von den Winnipeg Jets kommt, zuvor allerdings für das Farmteam aus Manitoba spielte.

So hat auch ein Lockdown was für sich: Es geht wieder los! Und mangels DEL gibt es für den deutschen Eishockey-Freund sogar ein Live-Spiel auf Magenta Sport - das Hessen-Duell zwischen den Huskies und den Löwen. Wir sind heiß auf Eis!