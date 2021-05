Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eispiraten Crimmitschau geben ihren zweiten Neuzugang für die DEL2-Spielzeit 2021/22 bekannt: Angreifer Thore Weyrauch wechselt vom Nord-Oberligisten Hannover Indians nach Westsachsen.

Die 22-jährige Offensiv-Verstärkung bringt viel Potenzial und den gewissen Scoring-Touch mit und will an der Waldstraße den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen. Weyrauch erhält in Crimmitschau die Trikotnummer 12.

„Ich freue mich auf die neue Saison – in einer neuen Mannschaft und mit neuen Herausforderungen. Dabei möchte ich den Eispiraten von Beginn an zum bestmöglichen Erfolg verhelfen und hoffe, dass wir gemeinsam mit den Fans in die neue Saison starten können“, sagt Thore Weyrauch. Der am 22.12.1998 in Wismar geborene Linksschütze, der einen Großteil seiner Jugend beim Krefelder EV verbrachte, verstärkt die Eispiraten aus der Oberliga Nord. Hier spielte er zuletzt drei Jahre (136 Spiele, 39 Tore, 80 Vorlagen) bei den Hannover Indians. Mit 14 Toren und 36 Vorlagen gehörte er in der vergangenen Serie zu den besten Scorern seiner Mannschaft und konnte sein großes Potenzial, trotz seines jungen Alters, bereits unter Beweis stellen. Mit 1,88 Meter und 93 Kilogramm bringt Weyrauch, der auch schon auf einige Partien für verschiedene deutsche U-Nationalmannschaften blicken kann, zudem beste physische Voraussetzungen für seine Premierensaison in der DEL2 mit.

Auch Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten, freut sich über die Offensiv-Verstärkung: „Ich stehe bereits seit zwei Jahren in Kontakt mit Thore und freue mich, dass er nun den nächsten Schritt in Crimmitschau wagen möchte. Er hat das Potenzial für einen Scorer in der DEL2. Nicht ganz uneigennützig, wünschen wir ihm dabei viel Erfolg.“