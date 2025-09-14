Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Starbulls Rosenheim

14.09.2025, 09:28 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Starbulls Rosenheim.

Die Starbulls Rosenheim scheiterten in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinale am Meister und Aufsteiger aus Dresden. Nach der Hauptrunde stand ein fünfter Platz zu Buche. Eine direkte Playoff-Qualifizierung wäre auch in der kommenden Saison ein Erfolg. Cheftrainer Jari Pasanen ist, genau wie die Topscorer der Mannschaft, weiterhin an Bord.

Tor:

Der wahrscheinlich beste Goalie der Liga, Oskar Autio, soll nach wie vor zwischen den Pfosten dafür sorgen, dass die Rosenheimer zu den defensivstärksten Teams der Liga gehören. Der Finne wird unterstützt durch Christopher Kolarz, der vom EHC München fest verpflichtet werden konnte.

Verteidigung:

Mit Shane Hanna wurde auch in der Defensive der wichtigste Spieler gehalten. Der Kanadier geht in seine dritte Saison bei den Oberbayern und stellte mit 13 Toren und 24 Vorlagen zuletzt Spitzenwerte auf. Mit Maximilian Adam (zuletzt Krefeld) und Joel Keussen (Kassel) konnte man weitere Qualität in die Verteidigung bringen. Wie auch Adam und Keussen, ist mit Dylan Plouffe ein weiterer, ehemaliger Weißwasseraner an die Mangfall gewechselt. Simon Gnyp (nach Bad Nauheim), Pascal Zerressen (Regensburg) und Zack Dybowski (Krefeld) hat man damit ersetzen können. Spieler wie Maximilian Vollmayer, Dominik Kolb und Dominik Tiffels laufen weiterhin für die Starbulls auf und komplettieren die Defensive.

Sturm:

Mit C.J. Stretch, Charlie Sarault, Ville Järveläinen und Lukas Laub sind auch die vier besten Scorer der Angriffsreihen weiterhin im Kader und werden durch interessante und vielversprechende Neuzugänge ergänzt. Ebenfalls aus Weißwasser kamen Jordan Taupert und Lewis Zerter-Gossage. Mit Fabian Dietz gesellt sich ein weitere Ex-Fuchs in die Lausitzer Runde. Scott Feser und Luigi Calce sind ebenso gestandene Zweitliga-Profis und tragen künftig das Starbulls-Trikot. Da Fabian Dietz den Saisonstart verpassen wird, wurde mit Daniel Weiß ein absoluter Routinier und Leader mit einem Probevertrag ausgestattet. Der viermalige deutsche Meister kommt mit einer Erfahrung aus über 600 DEL-Spielen und schnürte seine Schlittschuhe zuletzt in der Oberliga für Essen. Das 18-jährige Toptalent aus dem eigenen Nachwuchs, Sebastian Zwickl wechselt in die DEL nach Augsburg.

Prognose:

Um den Rosenheim-Weißwasser-Kreis zu schließen: mit insgesamt sieben ehemaligen Füchsen gehen die Starbulls in die kommende Saison. Beinahe alle Leistungsträger konnten gehalten werden, allen voran Oskar Autio im Tor. Die Abgänge wurden mit viel Qualität ersetzt, so dass man davon ausgehen darf, dass Rosenheim auch in der kommenden Spielzeit wieder um den direkten Playoff-Einzug mitspielen wird. Greifen die Mechanismen, wie im letzten Jahr und schlagen die Neuzugänge ein, ist mitunter auch mehr als das Viertelfinale drin.