Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Ravensburg Towerstars

16.09.2025, 10:00 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Ravensburg Towerstars.

Anzeige

Die Ravensburg Towerstars standen in den vergangenen sieben Spielzeiten vier Mal im Finale der DEL2 und holten zwei Mal die Meisterschaft. Im letzten Jahr scheiterte man erst in Spiel 7 der Finalserie gegen die Dresdner Eislöwen. Die Puzzle-Städter haben für diese Saison erstmals die Lizenzunterlagen für eine Berechtigung zum Aufstieg ins Oberhaus eingereicht und signalisieren damit ihre Ambitionen.

Tor

Auf der Goalie-Position gibt es keine Veränderungen. Ilya Sharipov und Nico Pertuch werden weiterhin das Tandem bilden und dabei ein solides Gespann bilden.

Verteidigung

Auch in den Defensivreihen wird es wenige neue Gesichter geben. Lediglich Leonard Korus, der nach Krefeld wechselte, hat den Verein verlassen. Da Niklas Hübner innerhalb der DEL den Weg von Ingolstadt nach Schwenningen suchte, steht auch er nicht mehr zur Verfügung. Dafür steht mit Ryan Odude ein gebürtiger Ravensburger im Kader. Der 19-jährige spielte zuletzt für das DNL-Team der Ingolstädter und konnten bereits Oberliga-Erfahrung in Bayreuth und Peiting sammeln. Julian Eichinger, Florin Ketterer, Simon Sezemsky und Dennis Pfaffengut verbleiben ebenso im Verbund, wie Philipp Mass, Lukas Jung und Jonas Müller.

Sturm

In der Offensive mussten die größten Eckpfeiler ersetzt werden. Mit Matthew Santos (nach Krefeld), Adam Payerl (ebenfalls Krefeld) und Fabian Dietz (Rosenheim) müssen insgesamt 62 Tore und 76 Vorlagen ersetzt werden. Auch der letztjährige Kapitän Maximilian Hadraschek hat den Verein in Richtung Kaufbeuren verlassen. Tim Gorgenländer (Memmingen), Ralf Rollinger (Crimmitschau) und Lukas Mühlbauer (Freiburg) sind weitere Abgänge. Mit Jan Nijenhuis macht sich ein weiter Angreifer gen Krefeld auf.

Zwei der vier Topstürmer sind mit Robbie Czarnik und Erik Karlsson allerdings geblieben und sollen mit den beiden Latta-Brüdern, Nick und Louis, weiterhin für Torgefahr sorgen. Dazu kommen die Neuzugänge Alex-Olivier Voyer (aus Banska Bystrica) und Mark Rassel (Nürnberg), womit auch weiterhin alle vier Kontingentspieler im Angriff zu finden sein werden.

Thomas Reichel (Crimmitschau) und Marvin Schmid (Regensburg) haben ebenfalls bereits ihren Scoring-Touch in Liga 2 unter Beweis gestellt. Matej Mrazek (aus Dresden gekommen), Anselm Gerg, Fabio Sarto und Nikita Kessler komplettieren den Kader.

Prognose

Die Towerstars aus Ravensburg werden auch in diesem Jahr wieder zu den heißesten Eisen der Liga gehören – zum ersten Mal auch zum Kreis der Aufstiegsaspiranten. Bo Subr wird weiterhin die Geschicke an der Bande leiten und eine starke Truppe aufs Eis schicken. Ein Fragezeichen könnte die Defensive sein. Wer im Finale bis ins Spiel 7 kommt, sollte auch weiterhin das Zeug dazu haben, da es keine größeren Abgänge in der Verteidigung gab, allerdings haben die Konkurrenten auf dem Papier qualitativ mehr zu bieten. Steht der Abwehrverbund, hat Ravensburg definitiv das Zeug dazu erneut mindestens das Halbfinale zu erreichen.