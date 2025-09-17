Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Krefeld Pinguine

17.09.2025, 10:11 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Krefeld Pinguine.

Die Krefeld Pinguine gehen in die vierte Saison im Unterhaus und zählen nach wie vor zu den absoluten Aufstiegsfavoriten. Auch wenn es in den Playoffs nie über das Halbfinale hinaus ging, kann das Ziel kein anderes sein. Trainer Thomas Popiesch ist weiterhin im Amt und hat erneut einen hervorragenden Kader zur Verfügung.

Tor

Das Duo aus Felix Bick und Julius Schulte ist auch weiterhin das Gespann im Tor der Krefelder. Dazu kommt Ole Blumenkamp, der als dritter Goalie parat steht.

Verteidigung

Der punktbeste Verteidiger der Vorsaison, Davis Vandane, ist auch weiterhin an Bord, genau wie sein Nebenmann Steven Raabe. Maximilian Adam (nach Rosenheim) und Maximilian Söll (Bietigheim) haben den Verein allerdings verlassen. Ersetzt werden die beiden unter anderem durch Zack Dybowski, der mit Adam die Seiten tauscht und aus Rosenheim kommt, sowie Leonard Korus (Ravensburg). Zwei weitere Neuzugänge für den Defensivverbund sind aus der DEL zu begrüßen: Mick Köhler (aus Augsburg) und Oliver Mebus (Düsseldorf) werden für Stabilität und Qualität sorgen. Daneben komplettiert der junge Carl Konze (22) die Defensive.

Sturm

Mit Lucas Lessio, Yushiroh Hirano (beide nach Düsseldorf) und Matt Marcinew (Nottingham) haben die Pinguine drei wichtige Offensivakteure und eine Menge Scoring-Power verloren. Max Newton, der Topscorer der Liga, sowie Altmeister Jon Matsumoto verbleiben allerdings am Niederrhein und sollen weiterhin für die Durchschlagskraft sorgen. Hinzu kommen die drei Neuzugänge Roope Mäkitalo (aus Weißwasser), Mathew Santos und Adam Payerl (beide Ravensburg), die ebenfalls wissen, wo das Tor steht. Dies gilt sicherlich auch für zwei Verpflichtungen aus der DEL: Philip Gogulla (aus Düsseldorf) und Mark Zengerle (Augsburg) kommen mit der Erfahrung aus kombiniert über 1.200 Spielen im Oberhaus. Gogulla wurde vorerst bis zur Deutschland-Cup-Pause verpflichtet, um auf verschiedene Verletzungen zu reagieren. Marcel Müller ist erst seit einigen Tagen wieder fit, wohingegen Max Newton vorerst ausfällt. Alexander Weiß und David Cerny konnten den Krefeldern erhalten bleiben.

Prognose

Die Krefeld Pinguine verfügen über eine extreme Tiefe im Kader, allen voran in der Offensive. Sofern die Akteure weitgehend von Verletzungen verschont bleiben, verfügen die Pinguine über vier Reihen, die allesamt dominieren können. Aber auch die Verteidigung lässt kaum Zweifel aufkommen. Es wird sehr wahrscheinlich wieder ein enges Rennen um die Spitze der DEL2, allerdings müssen die Krefelder ab März ihre beste Form aufs Eis bringen. Mit den weiteren Favoriten aus Kassel und Düsseldorf geht Krefeld ins Rennen um den Aufstieg und stellt eine Mannschaft, die schwer zu schlagen sein wird.