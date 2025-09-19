Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Kassel Huskies

19.09.2025, 10:31 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Heute startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Zuletzt geht der Blick auf die Kassel Huskies.

Die Kassel Huskies gehen, wie immer, als einer der Favoriten in die kommende Saison und setzen dabei vor allem auf Kontinuität. Beinahe alle Schlüsselspieler laufen weiterhin im Trikot der Nordhessen auf. Zuletzt gewann man drei Mal in Folge die Hauptrunde, in den letzten fünf Jahren gar vier Mal. Doch mehr als zwei Finalniederlagen sprangen für die Schlittenhunde nicht heraus.

Tor

Mit Brandon Maxwell und Philipp Maurer steht das statistisch beste Gespann der Vorsaison weiterhin zwischen den Pfosten. Mit dem Neuzugang aus Crimmitschau, Oleg Shilin, hat man vorerst auf die weitere Genesung von Maxwell reagiert. Dieser wird voraussichtlich nicht vor Ende Oktober fit sein und soll nun durch Shilin ersetzt werden. Maurer wird jedoch als Nummer eins in die Saison starten.

Verteidigung

Mit Tim Bender konnte ein wichtiger Bestandteil der Defensive, genau wie Andrew Bodnarchuk, gehalten werden. Zwar hat man in Maximilian Faber (nach Düsseldorf) einen sehr erfahrenen Spieler ziehen lassen müssen, konnte diesen aber mit Simon Schütz aus Kaufbeuren ersetzen. Marc-Olivier Duquette (Oskarshamn) und Joel Keussen (Rosenheim) verließen die Huskies ebenso. Dafür konnte Bode Wilde aus Bad Nauheim verpflichtet werden. Die jungen Spieler Markus Freis und Ben Stadler komplettieren gemeinsam mit Routinier Marco Müller den Defensivverbund.

Sturm

Auch in der Offensive konnten wichtige Stützen gehalten werden. Tristan Keck, Hunter Garlent, Dominic Turgeon und Kapitän Jake Weidner laufen auch in dieser Spielzeit für die Huskies auf. Dies gilt auch für Hans Detsch, Yannik Valenti, Darren Mieszkowski und Alec Ahlroth. Verlassen haben den Verein hingegen Ryan Olsen (nach Düsseldorf, Vertrag inzwischen wieder aufgelöst), Henri Kanninen (Kaufbeuren), Louis Brune (Crimmitschau), Connor Korte (Freiburg), Simon Thiel (Düsseldorf) und Brandon Cutler (Manchester). Auf der Seite der Neuzugänge stehen interessante Namen. Aus dem Oberhaus konnten Maciej Rutkowski (Iserlohn), Michael Bartuli (Berlin) und Laurin Braun (Düsseldorf) geholt werden. Tyler Benson (MoDo) und Mitchell Hoelscher (Bratislava) kommen als neue Kontingentspieler. Die beiden Kanadier bestreiten ihr erstes Gastspiel in Deutschland und sind sicherlich Spieler, die man auf dem Radar haben sollte.

Prognose

Natürlich sind die Huskies ein Spitzenteam und werden von allen zu den Halbfinalkandidaten gezählt. Allerdings ist die Konkurrenz durch den Abstieg der DEG nicht unbedingt kleiner geworden. Auf dem Papier sehen die Kader der beiden Mitstreiter vom Niederrhein tiefer aus und sollten auch in der Spitze etwas mehr Qualität aufzeigen. Jedoch kann, vor allem gegenüber Düsseldorf, der Faktor Kontinuität entscheidend für Kassel sein. Der Kader wurde punktuell ergänzt, allerdings viele Schlüsselspieler gehalten, die das Umfeld und die Mitspieler kennen. Sollte Philipp Maurer der Bürde der Nummer eins gewachsen sein und Oleg Shilin die erhoffte Unterstützung darstellen, sind die Nordhessen auf dieser Position im Vorteil, vor allem wenn Brandon Maxwell wiedergenesen ist. Es steht auf jeden Fall eine spannende Saison bevor, schließlich haben erstmals sechs Teams die Unterlagen für einen potentiellen Aufstieg eingereicht (Kassel, Düsseldorf, Krefeld, Ravensburg, Landshut und Rosenheim). Wenngleich die bayrischen Vertreter sicherlich nur Außenseitenchancen haben, sind doch alle Teams Kandidaten für erfolgreiche Playoffs.