DEL2-Vorschau 2025/26: EV Landshut

Uwe Krupp will als neuer Cheftrainer den EV Landshut in der Saison 2025/26 zum Erfolg führen. (Foto: dpa/picture alliance/Eibner-Pressefoto)

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die EV Landshut.

Der EV Landshut geht in seine siebte Saison nach dem Wiederaufstieg im Jahr 2019 und möchte den nächsten Schritt gehen. Nach zuletzt drei Viertelfinal-Teilnahmen bedeutet dies natürlich das Halbfinale. Damit dieses Ziel erreicht wird, gab es vor allem hinter der Bande einen echten Coup. Mit dem Stanley Cup-Sieger und ehemaligen Nationalmannschaftscoach, Uwe Krupp, konnte ein großer Name gewonnen werden.

 

Tor:  

Zwischen den Pfosten gibt es das gewohnte Bild aus der Vorsaison. Das Duo aus Jonas Langmann und Philipp Dietl wird mit dem Talent und DNL-Goalie Johannes Kurrer ergänzt.

 

Verteidigung:

Wade Bergman, der punktbeste Verteidiger der Landshuter aus der Vorsaison, trägt auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des EV, wohingegen mit Nick Pageau ein Routinier den Verein verlassen hat. Den Abgang des ebenfalls erfahrenen John Rogl, konnte man mit Stanislav Dietz auf dem Papier mehr als ersetzen. Der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass kommt mit der Erfahrung aus über 500 Ligaspielen in Tschechien und Deutschland aus Iserlohn. Andreas Schwarz und Alexander Dersch blieben in Niederbayern und die beiden Youngster Finn Serikow und Dominik Groß wollen sich empfehlen. Interessant ist auch der Neuzugang aus Tschechien, Martin Has, der ebenfalls über einen deutschen Pass verfügt. Der großgewachsene Verteidiger genoss seine Ausbildung in Tschechien, Finnland und Nordamerika und unterschrieb erstmals in Deutschland.

 

Sturm:

Die Isar-Städter können weiterhin auf ihre besten drei Scorer der Vorsaison setzen. Tor Immo, David Stieler und Julian Kornelli sollen nun unterstützt werden durch Trevor Gooch, der Jack Doremus ersetzen soll (Karriere beendet). Tobias Lindberg, einer der besten Scorer der vergangenen zwei Jahre, kam aus Crimmitschau und soll den Scoring-Touch von Nick Hutchinson ersetzen (nach Villach gewechselt). Mit Jakob Mayenschein und Jesse Koskenkorva bleiben zwei weitere wichtige Stützen und David Elsner kehrt nach guten Leistungen in Weiden zurück in seine Heimat. Mit Oliver Stümpel kommt ein großer Name an die Isar. Der 21-jährige Sohn der NHL-Legende Jozef Stümpel bekam im August einen Probevertrag und konnte überzeugen, so dass er nun mit deutschem Pass einen festen Kaderplatz innehat.

 

Prognose:

Wie auch für Bad Nauheim gilt: der namhafteste Neuzugang steht hinter der Bande. Ob Uwe Krupp den erneut hohen Ambitionen gerecht werden kann, wird die Zukunft zeigen. Nach zuletzt eher durchwachsenen Erfolgen seiner Teams, gilt es für ihn, wieder in die Erfolgsspur zu kommen und mit dem traditionsreichen EV Landshut den nächsten Schritt zu gehen. Wenngleich die Kader der großen Favoriten auf dem Papier besser besetzt scheinen, haben die Niederbayern durchaus das Zeug dazu, ein Wörtchen mitzureden. Vieles wird davon abhängen, wie die neuen Importspieler performen. Können sie zu Topscorern werden, ist dem EV durchaus zuzutrauen, mit den Favoriten mitzuhalten.

