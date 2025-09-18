Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL2-Vorschau 2025/26: Düsseldorfer EG

18.09.2025, 09:56 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 19. September startet die DEL2 in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Düsseldorfer EG.

Die Düsseldorfer EG ist nach 25 Jahren DEL-Zugehörigkeit erneut Zweitligist. Nachdem der Schock verflogen war, mussten die Ärmel hochgekrempelt werden und ein komplett neuer Kader auf die Beine gestellt werden. Auch das Team hinter der Bande ist neu. Steven Reinprecht, zuletzt Headcoach in der DEL, wurde durch Rich Chernomaz ersetzt, während Rick Amann und Andreas Niederberger die Nachfolger des viel kritisierten Sportchefs Niki Mondt sind.

Tor

Wie für jede Position, gilt: lediglich ein Spieler aus der Vorsaison spielt auch in der kommenden Spielzeit für die DEG. Leon Hümer wird allerdings sehr wahrscheinlich vermehrt in der Oberliga für die Füchse Duisburg auflaufen. Als vermeintlicher Starter wurde Ryan Bednard aus Nottingham verpflichtet. Der US-Amerikaner kommt mit Gardemaßen und dem EIHL-Titel in die Landeshauptstadt. Backup und Herausforderer wird Niklas Lunemann sein, der aus Köln kommt und per Förderlizenz in Bad Nauheim tätig war.

Verteidigung

Der einzig verbliebene Defensivakteur ist Max Balinson. Emil Quaas (aus Iserlohn), Kristian Blumenschein (Augsburg), Nicolas Geitner (Straubing) und Kevin Maginot (Frankfurt) konnten allesamt aus der DEL losgeeist werden. Mit Maximilian Faber (Kassel) konnte einer der besten DEL2-Verteidiger der letzten Jahre verpflichtet werden, welcher auch gleich zum Kapitän ernannt wurde. Die jungen Spieler Sten Fischer und Moritz Kukuk komplettieren die Verteidigung.

Sturm

Der 18-jährige Lenny Boos, Sohn der DEL-Legende Tino Boos, ist der einzig verbliebene Stürmer aus dem letztjährigen Kader. Während aus der DEL mit Michael Clarke (aus Straubing) nur ein Spieler für die Offensive verpflichtet wurde, kommen von den neuen DEL2-Konkurrenten gleich mehrere namhafte Spieler zur DEG. Mit Yushiroh Hirano, Leon Niederberger und Lucas Lessio konnten gleich mehrere Akteure aus Krefeld geholt werden. Kevin Orendorz (Bad Nauheim), Colin Smith (Crimmitschau), Joel Hofmann (Selb) und Simon Thiel (Kassel) sind ebenfalls keine Liganeulinge. Aus dem Ausland konnten Ture Linden (Mora) und Erik Bradford (Oskarshamn) zur Unterschrift bewegt werden. Für beide Nordamerikaner ist es die zweite Station in Europa, nachdem sie zuletzt gemeinsam in der schwedischen Allsvenskan aufliefen. Wie auch Verteidiger Fischer, können die Offensivspieler Marco Münzenberger und Kevin Niedenz aus Köln per Förderlizenz eingesetzt werden.

Prognose

Der Kader der Düsseldorfer EG liest sich sehr stark, gleichwohl muss die neu zusammengestellte Truppe zeigen, dass sie ihre PS auch aufs Eis bekommt. Von der individuellen Klasse kann der Aufstieg nur über die DEG gehen, allerdings gilt dies wohl auch für Krefeld und Kassel, die beide natürlich weniger neue Spieler zu integrieren haben. Gelingt Rich Chernomaz schnell eine Einheit zu formen, schöpfen alle Spieler ihr Potential aus und nehmen ihre Rollen an, kann dem Traditionsklub die sofortige Rückkehr in die DEL gelingen.