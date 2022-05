Lesedauer: ca. 1 Minute

Auch in diesem Jahr ging der DEL-Meistertitel nach Berlin. Die Eisbären krönten sich zum neunten Mal in ihrer Vereinsgeschichte zum Champion und erwiesen sich erneut als die beste Mannschaft Deutschlands. Speziell in der ersten Hälfte der Saison war Tobias Ancicka ein wichtiger Rückhalt für die Hauptstädter. Im Live-Interview wird er mit uns über den Erfolg und seine Zukunft sprechen.

Die Karriere des jungen Torhüters begann beim EV Regensburg, für den er 2014 das erste Mal in der Schüler-Bundesliga auflief. Nach einem kurzen Aufenthalt in Österreich führte es ihn nach Berlin in die Jugendmannschaft der Eisbären. Seine soliden Leistungen verschafften ihm auch einen Platz in den Junioren-Nationalteams. In dieser Saison konnte er auch während seiner Einsätze bei den Lausitzer Füchsen mit einer Fangquote von knapp 91% überzeugen.

Mit 21 Jahren ist er bereits zweifacher DEL-Meister und war auch bei Junioren-Weltmeisterschaften erfolgreich. Wir wollen wissen, was es bedeutet, bereits als junger Goalie derartige Erfolge zu feiern und was seine Ziele für die Zukunft sind – zumal Mathias Niederberger die Eisbären ja verlässt.

Des Weiteren werden wir mit ihm über die Meisterschaftsfeier und die Saison der Eisbären sprechen. Wo sieht er die Stärken seiner Mannschaft und werden die Berliner auch international überzeugen können? Das alles und noch vieles mehr finden wir im Live-Interview auf Instagram heraus!

Und natürlich darf auch diesmal unsere Powerfragerunde nicht fehlen, um lustige Geschichten oder unfassbare Kuriositäten zu hören. Selbstverständlich gibt es hierbei auch für euch die Möglichkeit, euch einzubringen: Habt ihr Fragen an Tobias Ancicka, die euch schon immer interessiert haben? Dann schickt sie uns im Vorfeld über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram! Wir freuen uns über jede eurer Fragen!

Und dann gibt´s nur noch eines zu tun: Einschalten! Donnerstag 19:00 Uhr – Hockeyweb-Instagram-Live mit Tobias Ancicka.

Wer es bis dahin nicht erwarten kann, sollte sich unbedingt noch das Meisterinterview von vor zwei Wochen mit Kevin Maginot von den Löwen Frankfurt ansehen - es lohnt sich!