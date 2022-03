Lesedauer: ca. 1 Minute

Saisonendspurt in der DEL – der Spielplan lässt da aktuell kaum Verschnaufpausen zu. Dienstag, Mittwoch und Freitag müssen die Adler aus Mannheim beispielsweise ran. Inmitten dieses Mammutprogramms haben wir einen Adler zu Gast, der lange in Nordamerika und auch in Jahr in der KHL unterwegs war – Korbinian Holzer.

Der Konflikt in der Ukraine beschäftigt uns alle. Auch der Eishockeysport hat bereits seine Konsequenzen gezogen: Russland und Belarus werden von der WM ausgeschlossen, die Junioren-WM 2023 wird nicht in Russland stattfinden, Jokerit Helsinki und Dinamo Riga treten aus der KHL aus und auch viele Spieler kehren der Kontinental Hockey League den Rücken. Korbinian Holzer war in der vergangenen Saison noch in der KHL aktiv. Wie nimmt er die Situation wahr? Hat er noch Kontakte in die KHL? Wie hat er das ganze Umfeld damals erlebt?

Die sportliche Realität für Holzer heißt Mannheim, seit dieser Saison ist er einer der Stützen in der Mannheimer Defensive. Zuletzt liefs gegen die direkten Konkurrenten an der Tabellenspitze, München und Berlin, nicht wirklich rund. Im Endspurt scheinen die anderen die bessere Form zu haben. Woran liegt das? Wie will man für die Playoffs wieder zu alter Form finden? Wie ist der aktuelle Stand bei seiner Verletzung?

Und auch unsere Powerfragerunde darf diesmal natürlich nicht fehlen: Witzige Anekdoten, erstaunliche Kuriositäten, tolle Geschichten.

