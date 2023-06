Lesedauer: ca. 1 Minute

Verstärkung vom aktuellen finnischen Meister und Champions Hockey League Sieger. Patrik Virta wechselt von Tappara Tampere zum ERC Ingolstadt. Beim deutschen Vizemeister aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) erhält der Finne einen Einjahresvertrag.

Der 27-Jährige war Teil der in den vergangenen beiden Jahren erfolgreichsten Mannschaft im europäischen Eishockey, gewann mit Tappara Tampere zweimal in Folge die Meisterschaft und erreichte zweimal hintereinander das Finale der Champions Hockey League. In der vergangenen Saison sicherte sich das Team aus dem WM-Spielort 2023 erstmals den Titel in der europäischen Königsklasse.

„Mit Patrik bekommen wir einen technisch und schlittschuhläuferisch hervorragenden Stürmer. Er ist variabel einsetzbar und kann als Rechtsschütze sowohl auf dem Flügel als auch als Center agieren“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den 1,78 Meter großen Angreifer, der zuletzt vier Spielzeiten für Tampere stürmte, in 219 Ligaspielen für die Südfinnen 118 Scorerpunkte verbuchte und drei Jahre lang Assistenzkapitän war. In der finnischen Liga sammelte er in der abgelaufenen Saison 18 Scorerpunkte in 43 Spielen. Zum CHL-Triumph trug Virta als fünftbester Scorer seiner Mannschaft sieben Punkte in elf Einsätzen bei und verfügt bereits über die Erfahrung von 48 Partien in der Champions Hockey League.

Sein Profidebüt feierte Virta bei seinem Jugendclub HPK in der Saison 2014/15 als er gleichzeitig in der finnischen U20-Liga zum Stürmer und Spieler des Jahres gewählt wurde. Im NHL-Draft 2017 wählten ihn die New York Rangers in der siebten Runde an 207. Stelle aus. Abgesehen von einem Abstecher zu Slovan Bratislava (KHL) und Örebro (Schweden) in der Saison 2018/19 war der ehemalige Nachwuchsnationalspieler bislang ausschließlich in der finnischen Eliteliga aktiv. 199 Scorerpunkte gelangen ihm in seinen 379 Einsätzen. Nun folgt der Schritt zu den Oberbayern, wo er auf seine ehemaligen Tappara-Teamkollegen Michael Garteig und Charles Bertrand trifft.

Beim ERC wird Virta mit der Rückennummer 11 auflaufen.