Nach insgesamt 14 für den DEL-Standort Nürnberg unabdingbar wichtigen und größtenteils erfolgreichen Spielzeiten mit einem Namenssponsor kehrt der fränkische Profi-Eishockeyklub zu seinem vorherigen Namen zurück: Die Nürnberg Ice Tigers sind wieder da!

„Wir können uns gar nicht genug bei Thomas Sabo für die elf Jahre als Haupt- und Namenssponsor bedanken. Das Unternehmen und vor allem Thomas Sabo selbst haben durch ihr Engagement den größten Anteil daran, dass wir uns heute zukunftsweisend aufstellen können“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Gastner. „Wir haben vor knapp zwei Jahren damit begonnen, die Ice Tigers wirtschaftlich auf breitere Schultern zu stellen und damit die Rückkehr der Nürnberg Ice Tigers auf den Weg zu bringen. Deswegen möchte ich mich im Namen des gesamten Teams bei allen Fans, Partnern und Sponsoren bedanken, die uns auf diesem Weg begleitet haben und in Zukunft begleiten werden.“ Die Bekanntgabe der neuen Gesellschafter- und Sponsorenstruktur ist aktuell – abhängig von den Entwicklungen rund um das Corona-Virus – für einen späteren Zeitpunkt vor Saisonbeginn geplant.

Im Zuge der Namensänderung haben die Nürnberg Ice Tigers ihr Logo einer Überarbeitung unterzogen, ohne dabei auf die größten Erkennungsmerkmale der Marke Ice Tigers zu verzichten. Die Umsetzung hat der freie Art Director Alexander Fuchs aus Neumarkt, der dem Nürnberger Eishockey seit vielen Jahren eng verbunden ist, in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung übernommen. „Mit der Umstellung zum alten und neuen Klubnamen lag es uns sehr am Herzen, den Standort Nürnberg auch visuell wieder etwas mehr in den Vordergrund zu rücken. Die Herausforderung dabei war vor allem, das bisherige Logo sichtbar, aber nicht grundlegend zu verändern. Dafür sorgt nun der neu arrangierte Schriftzug ‚Nürnberg‘ neben dem leicht überarbeiteten ‚IceTigers‘-Schriftzug im Schild und dem bewährten Tigerkopf. So konnte man das professionelle und gewachsene Erscheinungsbild der letzten Jahre bewahren, den aktuellen Umbruch jedoch sichtbar mit einbringen“, erläutert Fuchs die Änderungen am Logo.

Neue Trikots: Für alle ist etwas dabei

Auf heimischem Eis werden die Nürnberg Ice Tigers in der kommenden Saison in dunkelgrau-schwarzen Trikots mit roten Elementen auf Punktejagd gehen und damit die grundlegenden Farben der vergangenen Jahre beibehalten. Fans der traditionellen Vereinsfarben kommen mit den Auswärtstrikots auf ihre Kosten: Hier werden rote und blaue Elemente eine wichtige Rolle spielen. Zudem wird es ein drittes, dunkelblaues Trikot geben, das voraussichtlich einmal im Monat bei einer „Retro Night“ zum Einsatz kommt und genau wie die anderen beiden Trikots natürlich im Fan-Shop erhältlich sein wird.

„Wir sind uns bewusst, dass ziemlich genau eine Hälfte der Fans sich eine Rückkehr zu den Farben Rot und Blau gewünscht hat und die andere Hälfte gehofft hat, dass wir die Farben der vergangenen Jahre behalten. Ich glaube, dass wir mit den neuen Trikots einen guten Kompromiss gefunden haben, mit dem sich jeder Fan und Sponsor identifizieren kann“, erklärt Gastner.