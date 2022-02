Lesedauer: ca. 1 Minute

Die 15 Clubs der PENNY DEL haben sich gemeinsam dazu entschieden, die aktuelle Hauptrunde um eine Woche zu verlängern.

Die letzten beiden Spieltage (59 und 60) finden nun am 01.04.22 sowie 03.04.22 statt. „Wir sind froh, dass wir nun Klarheit haben, was den Spielplan angeht. Wir gewinnen durch die zusätzliche Woche Zeit, so dass wir die ausgefallenen Spiele möglichst alle nachholen können“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Die 1. Playoff-Runde startet ab dem 05.04.22. Die Serien im Viertelfinale starten ab dem 10.04.22. Das erste Halbfinale findet am 20.04.22 statt. Die Finalserie um die Meisterschaft beginnt am 30.04.22.