Lesedauer: ca. 2 Minuten

Im letzten Spiel der Gruppenphase der Junioren-Weltmeisterschaft unterliegt die deutsche U20-Nationalmannschaft trotz guter Leistung Schweden mit 2:4. Als Tabellendritter der Gruppe B trifft die DEB-Auswahl nun im Viertelfinale auf Finnland.

Im vierten und damit letzten Gruppenspiel der U20-Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft eine 2:4-Niederlage gegen Schweden im Rogers Place von Edmonton (Heimstätte der Edmonton Oilers) hinnehmen müssen. Dabei erwischte Deutschland den besseren Start und ging früh durch Bennet Roßmy mit 1:0 in Führung. Doch Schweden glich in Überzahl durch Oskar Olausson (6.) kurze Zeit später aus und stellte nach einem Doppelschlag von Daniel Ljungman (13.) und Oskar Magnusson (14.) noch im ersten Durchgang auf 3:1. Bei nummerischer Überlegenheit sorgte Daniel Ljungman (26.) mit seinem zweiten Treffer der Partie für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Luca Münzenberger (60.) acht Sekunden vor der Schlusssirene war nur noch Ergebniskosmetik. Maksymilian Szuber vom EHC Red Bull München wurde zum besten Spieler der deutschen U20-Nationalmannschaft gewählt. Nikita Quapp (Eisbären Berlin) startete heute im deutschen Tor. Zu Beginn des letzten Drittels wurde für ihn Niklas Lunemann (Kölner Haie/EC Bad Nauheim), der zu seinem ersten WM-Einsatz kam, eingewechselt. Da der Viertelfinaleinzug für die DEB-Junioren im Nationaltrainer Tobias Abstreiter jedoch bereits nach dem dritten Gruppenspiel (3:2-Sieg gegen Schweiz) fest stand, wartet nun am kommenden Mittwoch (Ortszeit) das Viertelfinalduell gegen Finnland, das im letzten Vorrundenspiel im Kampf um Platz eins der Gruppe A mit 3:6 gegen Gastgeber und Topfavorit Kanada unterlag.

Die Stimmen zum Spiel:



DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir haben heute phasenweise zu viele Nachlässigkeiten gehabt, ein Gegner wie Schweden bestraft das. Dennoch hatten wir bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Schweden das Viertelfinale erreicht, was für uns ein sehr gutes Ergebnis ist. Jetzt gilt es, den ganzen Fokus auf das Viertelfinale gegen Finnland zu legen, da in einem KO-Spiel immer alles möglich ist.“

Stürmer Josef Eham: „Ich denke im Großen und Ganzen war es eine gute Partie von uns. Wir hatten eigentlich einen guten Start durch das Tor von Bennet Roßmy. Wir haben gesehen, dass wir auf dem Niveau definitiv mithalten können. Jetzt sind natürlich die Special Teams wichtig und das wir im Powerplay noch ein wenig gefährlicher werden. Auch im Penalty Killing müssen wir die Chancen der anderen verhindern. Ansonsten müssen wir einfach auf diesem Niveau so weiterspielen. Das brauchen wir für das bevorstehende Viertelfinale.“

Torhüter Niklas Lunemann: „Im ersten Drittel waren die Schweden ein wenig besser, im Mittelabschnitt hatten wir teilweise die Überhand und konnten uns auch in den letzten 20 Minuten gute Chancen erarbeiten. Mit ein bisschen mehr Glück wäre sicherlich auch noch einer reingegangen. Für mich persönlich war es trotz der Niederlage natürlich ein schönes Gefühl bei der U20-WM eingewechselt zu werden, dafür danke ich Tobias Abstreiter. Dass er mir dies beim Stand vom 1:3 aus unserer Sicht ermöglicht und das Vertrauen entgegengebracht hat, ist nicht selbstverständlich.“

Alle Spiele der U20-WM könnt ihr im Liveticker in der Hockeyweb App verfolgen.



Die Hockeyweb App für iOS



Die Hockeyweb App für Android

Jetzt hier auf die U20-WM wetten