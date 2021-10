Wie Sie Hockey sehen können, egal wo

Lesedauer: ca. 3 Minuten

Der Puck ist in die neue Hockey-Saison geworfen worden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der NHL, wo die Saison 2021 bereits begonnen hat und bis Mai läuft - eine weitere verkürzte Kampagne, in der die 31 Teams der Liga jeweils 56 reguläre Saisonspiele bestreiten werden, verglichen mit 82 in einer normalen Saison, bevor es in die Playoffs und schließlich um den Stanley Cup geht. Lesen Sie weiter, wir erklären Ihnen, wie Sie jedes Spiel in Deutschland sehen können, ohne einen teuren Kabelvertrag für Ihren Fernseher abschließen zu müssen.

In der letzten NHL-Saison wurden die Tampa Bay Lightning aus der Eastern Conference zum Meister gekrönt, nachdem sie die Dallas Stars in der Best-of-seven-Serie des Stanley Cup Finals mit 4:2 besiegt hatten.

Es wird erwartet, dass die Lightning in diesem Jahr wieder um den Titel kämpfen werden, ein Kunststück, das aufgrund des harten Wettbewerbs im Eishockey nur sehr selten gelingt - auch wenn die Colorado Avalanche im Allgemeinen als die Favoriten der Vorsaison gelten. Andere Teams, denen die Buchmacher einen Angriff auf den Cup zutrauen, sind die Boston Bruins, die Vegas Golden Knights, die Toronto Maple Leafs und die St. Louis Blues.



Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie gab es in diesem Jahr noch einige andere bedeutende Änderungen in der Liga... wie die Umstrukturierung der Liga in eine rein kanadische Division, die NHL North! Und auch in diesem Jahr werden alle Spiele der regulären Saison innerhalb der Division ausgetragen, d.h. Sie können lokale Rivalitäten acht Mal in der regulären Saison erleben!

Hier erfahren Sie, wie Sie jedes Spiel der neuen Saison 2021 online verfolgen können, egal wo auf der Welt Sie sich gerade befinden.

Wie Sie NHL-Blackout-Spiele und mehr mit einem VPN sehen können

Egal, ob Sie Eishockey online oder im Fernsehen verfolgen, Stromausfälle können besonders ärgerlich sein, da Sie dann keine lokalen Spiele sehen können. In Nordamerika ist das nicht das größte Problem, aber in Deutschland ist es das sicherlich.

Um Blackouts und andere Einschränkungen zu umgehen, müssen Sie sich mit einem VPN in einen Standort in Deutschland oder in einem anderen Teil des Landes einwählen, wenn Sie nicht gerade auf Reisen sind. Aber, was ist VPN Verbindung? Ein VPN ist dafür ideal, denn es ermöglicht Ihnen, Ihre IP-Adresse zu ändern, so dass es so aussieht, als befänden Sie sich an einem völlig anderen Ort, an dem es derzeit keine Netzsperren gibt.

VPNs sind kinderleicht einzurichten und zu verwenden und eignen sich nicht nur zum Eishockeyschauen im Ausland - sie sind auch eine großartige erste Verteidigungslinie für Ihre Online-Aktivitäten und viele Menschen nutzen sie, um andere geoblockierte Websites zu umgehen oder um auf ausländische Netflix-Inhalte zuzugreifen.

Wie Sie VPN verwenden, um Eishockey überall zu sehen

Für Nicht-US-Bürger ist es keine Überraschung, dass die meisten US-Streaming-Dienste auf US-Zuschauer beschränkt sind. Das macht aber nichts, denn sie wissen genau, dass sie diese Kanäle auch dort empfangen können, wo sie sich befinden, wenn sie ein VPN benutzen. Ein virtuelles privates Netzwerk funktioniert, indem es Ihr Gerät mit einem seiner Server in dem Land verbindet, in dem sich die Inhalte befinden, auf die Sie zugreifen möchten. Wenn Sie sich mit diesem Server verbinden, wird Ihr gesamter Datenverkehr über ihn umgeleitet, so dass Sie die IP-Adresse dieses Servers erhalten. Damit sind Sie berechtigt, auf die Inhalte des Landes zuzugreifen, in dem der Server steht, mit dem Sie sich verbunden haben. So können Sie Hockey live online mit einem VPN verfolgen: