Der Buchmacher Unibet wurde bereits im vergangenen Jahrtausend in Schweden gegründet und ist seit 1997 ein Spezialist für Sportwetten im Internet. Der mit einer Malta-Lizenz ausgestattet Buchmacher zählt zu den Pionieren der Branche und blickt auf langjährige Erfahrungen zurück. Da Unibet aus Skandinavien stammt und in dieser Region führend am Sportwetten-Markt ist, überrascht uns die Nähe zum Eishockey natürlich nicht. Das Wettprogramm wird trotzdem von Fußball dominiert, aber dahinter sind vor allem Unibet Eishockey Wetten sehr stark vertreten.

Unibet hat neben den normalen Sportwetten auch noch eigene Sparten für Pferderennen und Hunderennen in seinem Online-Portal. Allerdings haben Kunden dort nur über die englischsprachige Seite Zugriff.

Das Wettangebot des Buchmachers aus Schweden ist gut aufgestellt und man spürt, dass der Buchmacher aus einem Land kommt, wo Eishockey ein wichtiger Sport ist. Jeder sportbegeisterte Fan sollte von Unibet nicht enttäuscht werden, denn Wetter haben die Möglichkeit auf mehr als 30 verschiedene Sportarten eine Wette zu platzieren. Wir analysieren im Folgenden nun ganz genau die Unibet Eishockey Wetten für euch.

Das Wettangebot von Unibet in der Breite

Unsere Lieblingssportart erlebt seit Jahren einen wachsenden Aufstie, was die Popularität angeht und das verwundert derweil niemanden, denn die Sportart mit dem kleinen schwarzen Puck gehört zu den schnellsten und dynamischsten Sportarten der Welt. Viele Tore, volle Hallen, Spannung bis zum Schluss, gesunde Härte und Fairplay und vieles mehr machen Eishockey so wunderbar und einzigartig.

Obwohl die Eishockeysaison oftmals deutlich kürzer als die der Fußballer, bestreiten die Mannschaften doch um einiges mehr Spiele. Betrachtet man nur die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Dort hat allein jedes Team 52 reguläre Saisonspiele, mit anschließenden Playoffs. Aber mehr Spiele heißt natürlich auch - mehr Eishockey Wettmärkte!

Dieser Fakt ist auch den Wettanbietern nicht entgangen und es wurde entsprechend darauf reagiert. Seit Jahren optimieren die Buchmacher ihr Angebot an Eishockey Wetten und sowohl in der Breite als auch in der Tiefe wird dem Kunden immer mehr geboten. Die großen Gewinner sind die Kunden! Mittlerweile kann auf jede Top-Liga der Welt und auch viele kleine Ligen gewettet werden, so auch bei Unibet Eishockey Wetten.

Die NHL ist dominant unter den Eishockey Wetten

Sie ist die beste, dominanteste und populärste Eishockey Liga der Welt: Die National Hockey League (NHL). Jahr für Jahr kämpfen 30 Mannschaften aus den USA und Kanada um den Stanley Cup, die bedeutendste Eishockey-Trophäe der Welt. Da ist es also nicht verwunderlich, dass die NHL auch beim Thema Eishockey Wetten die Nase vorn hat.

Abseits des nordamerikanischen Kontinentes gehört die russische Eishockey Liga zu den bekanntesten und besten Ligen. In der Kontinental Hockey League (KHL) spielen neben russischen, auch Teams aus Finnland, China, Weißrussland, Kasachstan, Kroatien, der Slowakei und Lettland um die Meisterschaft. Das räumt der KHL den zweiten Platz unter den wichtigsten Eishockey Ligen des Planeten ein und natürlich kann auch bei Unibet Eishockey Wetten auf die KHL gewettet werden.

Auch an die Deutschen Fans hat der skandinavische Buchmacher gedacht und hat die beiden höchsten Spielklassen in sein Portfolio aufgenommen. Dementsprechend gibt es also Wettmärkte für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und die zweithöchste Eishockey Liga, die DEL2.

Auf internationalem Eis liefert euch Unibet ebenfalls spannende Wettmärkte. Dazu gehört zum Beispiel die Champions Hockey League, aber auch Spiele der Nationalmannschaften, wie die Eishockey Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Man merkt, dass der Bookie in Skandinavien heimisch ist, denn das Wettprogramm von Unibet Eishockey Wetten lässt jeden Eishockey Fans strahlen.

Ein Auszug der Ligen, die Unibet im noch Angebot hat:

AHL – American Hockey League (2. Liga Nordamerikas)

VHL – Wysschaja Hockey-Liga (2. Liga Russland)

Extraliga – 1. Liga in der Slowakei

ExtraLiga – 1. Liga in Tschechien

EBEL – Österreichs 1. Liga (mit Teams aus Ungarn, Slowenien und Schweiz)

Svenska Hockeyligan – 1. Liga in Schweden

League Magnus – 1. Liga in Frankreich

Schweizer National League

Liiga – 1. Liga in Finnland

Das Wettangebot von Unibet in der Tiefe

Unibet konnte Sachen Vielfalt an unterschiedlichen Ligen und Wettbewerben punkten und der schwedische Anbieter konnte in der Breite eine gute Vorstellung abliefern. Stellt sich nun die nächste Frage: Wie sieht das Eishockey Wettprogramm in der Tiefe aus? Wie schneidet der Bookie beim Thema Spezial-, Sonder- und Live-Wetten ab?

Auch in Punkto Tiefe wird deutlich, dass Unibet im Bereich Eishockey zu den kompetentesten Anbietern am Markt gehört und deshalb schneiden die Eishockey Wetten des schwedischen Buchmachers auch in Sachen Spezialwetten gut ab.

Das spürt man vor allem bei der NHL, denn dort liefert Unibet seinen Kunden über 60 Wettoptionen zu jedem einzelnen Spiel. Auch Fans der KHL haben Grund zur Freude, denn die Anzahl an Sonderwetten ist dort kaum niedriger. Selbst bei der DEL oder auch bei kleineren Ligen wie der österreichischen EBEL gibt es immer noch an die 30 Wettvarianten pro Spiel.

Euch stehen neben den klassischen Dreiwegwetten, Handicapwetten und verschiedenen Variationen an Torwetten auch eigene Rubriken mit speziellen Wetten für jeden der drei Spielabschnitte an zur Verfügung.

Es kann also sowohl auf das Endergebnis als auch auf den Ausgang jedes einzelnen Drittels gewettet werden. Außerdem können Eishockeyfans auf einzelne Torschützen wetten und sogar auf den Zeitpunkt, wann ein bestimmter Spieler ein Tor schießt.

Live Wetten bei Unibet

In Bezug auf Tiefe konnten die Unibet Eishockey Wetten ein durchweg hohes Niveau erzielen. Allerdings ist eine weitere Disziplin noch offen und die beleuchten wir im folgenden Abschnitt: Die Live Wetten.

Da heutzutage fast jeder ein Smartphone oder Tablet besitzt und quasi von überall mit dem Internet verbunden ist, erhält der Bereich Live-Wetten eine immer größer werdende Bedeutung, denn vor allem Live Wetten sind prädestiniert dafür, von unterwegs abzugeben zu werden.

Die Vielzahl an unterschiedlichen Wettmöglichkeiten im Bereich Eishockey setzt sich bei Unbet auch bei den Live-Wetten fort. Auf jede relevante Partie kann ein Live-Tipp abgegeben werden, zu einigen Ereignissen bietet Unitet sogar einen Live-Stream an.

Das große Angebot an Spezialwetten projiziert Unibet ebenfalls auf seine Live-Wetten und ergänzt spezielle Live Wetten – beispielsweise: „Wer erzielt das nächste Tor?“ – zusätzlich.

Deutsche Fans kommen natürlich auch auf ihre Kosten, denn alle Spiele der DEL und DEL2 sowie alle anderen Ligen des deutschsprachigen Raums stehen als Live Wette zur Verfügung.

Wie sind die Quoten der Eishockey Wetten?

Sowohl in Sachen Breite als auch in der Tiefe schneiden die Eishockey Wetten von Unibet sehr gut ab. Die Schweden haben ihre Hausaufgaben gemacht und bringen ihre geballte Eishockeyerfahrung an die Kunden.

Bleibt nun final zu klären, wie es mit den Quoten aussieht, denn diese sind mit entscheidend für eine gute Wette. Wettquoten analysiert man am einfachsten mithilfe des sogenannten des Quoten- oder Auszahlungsschlüssels, weshalb wir uns diesen ganz genau unter die Lupe genommen haben.

Auf den ersten Blick ist direkt erkennbar, dass das Niveau der Eishockeyquoten bei Unibet höher angesetzt ist, als bei vielen Konkurrenten. Oftmals stechen die Fußball-Quoten bei den Wettanbietern heraus, doch bei Unibet stehen jene Quoten, die der Fußball-Wetten in nichts nach.

Die Topligen in Nordamerika und Finnland erreichen Quoten von bis zu 94 Prozent und zum Teil sogar darüber hinaus. Kaum niedriger sind die Quoten der Ligen aus Schweden, Norwegen und Russland angesiedelt.

Ein Quotenniveau um 92-93 Prozent gibt es für die DEL. Für die Ligen aus Tschechien, der Schweiz und Österreich wird in Niveau von durchschnittlich 92 Prozent angesetzt, die Slowakische Liga rangiert direkt dahinter. Erst bei den kleineren Ligen aus Italien, Polen und Weißrussland fallen die Quoten etwas ab und können unter der 90 Prozent-Marke landen.

Bei den Quoten können die Unibet Eishockey also ganz vorne mitspielen und müssen sich vor niemandem am Markt verstecken.

Fazit

Wenn es um Eishockey Wetten geht, macht dem schwedischen Bucher so schnell niemand was vor. Unibet ist in Sachen Eishockey ein Profi. Sie verfügen über ein sehr umfangreiches Wettangebot, das nicht nur viele Ligen und Wettbewerbe abdeckt, sondern auch in der Tiefe sehr überzeugt hat und viele Konkurrenten in den Schatten stellt.

Vollendet wird das Bild von Quoten, die überdurchschnittlich hoch sind und einer riesigen Auswahl an Live-Wetten. Wenn du also Eishockey-Fan bist und gerne wettest, solltest du den Unibet unbedingt ausprobieren!

