Lesedauer: ca. 5 Minuten

Der österreichische Wettanbieter Interwetten zählt zu den etabliertesten in der Wettbranche. Gegründet wurde der Buchermacher 1990 in Wien. Seit 1997 bietet Interwetten sein Sportwetten-Angebot auch im Internet an und konnte seitdem über eine Millionen Wettkunden generieren.

Das Sportsbook von Interwetten umfasst weit mehr als 20 verschiedene Sportarten. Wie auf bei den anderen Anbietern ist auch hier wenig überraschend Fußball die klare Nummer eins. Dahinter nimmt Eishockey Wetten eine ganz wichtige Rolle ein, was sich vor allem in dem großzügigen Wettprogramm wiederspiegelt.

Neben den klassischen Sportwetten bietet Interwetten seinen Kunden auch Online-Casino und eine Skill-Games-Plattform an.

Hier geht’s zum Wettangebot von Interwetten

Interwetten Eishockey Wetten in der Breite

Nach Fußball gehört Eishockey mittlerweile zu den beliebtesten Wettmärkten und erfreut sich seit Jahren steigender Angebote. Vor allem im Winter, wenn die meisten Fußballligen Pause haben, nimmt das Interesse an Eishockey Wetten rapide zu und es werden deutlich mehr Wetten auf Eishockey platziert.

Dass Eishockey Wetten immer populärer werden, verwundert nicht, denn das Spiel mit dem kleinen schwarzen Puck gehört zu den schnellsten Mannschaftssportarten der Welt und bietet viel Spannung und Abwechslung. In wenigen Monaten des Jahres werden in vielen verschiedenen hochklassigen Ligen sehr viele Spiele ausgetragen. Allein in der DEL gibt es in der Hauptrunde 364 Spiele.

Darauf haben die Wettanbieter reagiert und bauen seit Jahren ihr Portfolio im Bereich Eishockey Wetten aus – sowohl in der Breite als auch in der der Tiefe, was zur Folge hat, dass man mittlerweile auf jede Profiliga der Welt Wetten platzieren kann.

Die NHL ist König der Eishockey Wetten

Die National Hockey League (NHL) ist nicht nur die stärkste und berühmteste Eishockey Liga der Welt, sondern auch die populärste, wenn es um Eishockey Wetten geht. 30 Mannschaften aus den USA und Kanada messen sich in der NHL und wollen am Ende den begehrten Stanley Cup gewinnen.

Eishockey ist aber nicht nur in Nordamerika weit verbreitet, sondern auch in Europa, vor allem in Osteuropa und Skandinavien. Deshalb hat Interwetten, Eishockey Wetten auch aus alles europäischen Top-Ligen in seinem Portfolio.

Dazu zählen die russische Kontinental Hockey League (KHL), in der neben russischen, auch Teams aus China, Finnland, Weißrussland, Kroaten, Kasachstan, der Slowakei und Lettland teilnehmen. Die KHL hat sich mittlerweile den Ruf als zweitwichtigste Eishockeyliga der Welt erarbeitet.

Aber auch die deutschen Eishockey Ligen kommen im Interwetten Eishockey Wetten Angebot nicht zu kurz. Neben der DEL, Deutschlands höchste Eishockeyliga und der DEL2 hat Interwetten ein ganz besonderes Angebot für deutsche Eishockey Fans: die beiden Oberligen. Damit setzt sich Interwetten weitestgehend von der Konkurrenz ab, denn bei kaum einem Buchmacher lassen sich Wetten auf die beiden Oberligen platzieren.

Ebenfalls sind mittlerweile Wetten auf die Eishockey Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele Standard im Angebot von Interwetten.

Folgende Ligen sind bei Interwetten ebenfalls im Angebot:

AHL – American Hockey League (2. Liga Nordamerikas)

VHL – Wysschaja Hockey-Liga (2. Liga Russland)

Extraliga – 1. Liga in der Slowakei

ExtraLiga – 1. Liga in Tschechien

EBEL – Österreichs 1. Liga (mit Teams aus Ungarn, Slowenien und Schweiz)

Svenska Hockeyligan – 1. Liga in Schweden

Champions Hockey League

League Magnus – 1. Liga in Frankreich

Schweizer National League

Interwetten Eishockey Wetten in der Tiefe

Die Vielfalt an Eishockey Ligen und Wettbewerben im Angebot von Interwetten sind riesig und jeder Fan sollte dort seine Liga finden. Doch wie sieht das Interwetten Eishockey Wetten Angebot in der Tiefe aus? Kann der Buchmacher auch in Sachen Spezial- und Sonderwetten punkten?

Auch hier kann Interwetten überzeugen. Bei den Top-Ligen aus Europa und Nordamerika stehen jeweils um die 30 zusätzlichen Sonderwetten zur Verfügung. Damit bieten sich dem Wetter zusätzlich interessante Optionen eine Wette zu platzieren.

Beispiele für Eishockey-Sonderwetten bei Interwetten:

Handicap-Wette

Über/Unter

Doppelte Chance

Nächstes Tor / 1. Tor

Resultat

Drittel Wetten

Interwetten Eishockey Wetten – die Quoten

In der Breite und in der Tiefe kann das Angebot von Interwetten jeweils auf voller Linie überzeugen. Eishockey Fans wird ein breites Spektrum an Eishockey Wetten geboten und auch Nischen, wie zum Beispiel die deutschen Oberligen, werden bedient. Dazu kommt ein umfangreiches Angebot an Sonderwetten.

Doch nun müssen wir noch einer weiteren und entscheidenden Frage nachgehen: wie steht es um die Qualität der Interwetten Eishockey Wetten, genauer gesagt, wie sieht es mit den Wettquoten aus? Diese Qualität lässt sich am besten anhand des Quotenschlüssels festmachen. Diesen haben wir uns im Bezug auf die Eishockey Wetten genauer angesehen.

Auch beim Quotenschlüssel muss sich Interwetten nicht vor der Konkurrenz verstecken, denn die Eishockey Wetten weisen im Durchschnitt einen Quotenschlüssel von über 90% auf. Für die Top-Ligen, allen voran die NHL und die DEL, werden sogar teilweise Top-Quoten von um die 93-95% aufgerufen. In diesem Bereich bewegt sich beispielsweise auch die Champions Hockey League.

Bei Interwetten gibt es zudem meist die besten Quoten auf Favoritensiege. Setzt ihr also gerne auf den Favoriten, kommt ihr nicht an den Quoten von Interwetten vorbei.

Interwetten Eishockey Live Wetten

Nicht nur das Wetten vor den Spielen, auch das Wetten während den Spielen, also Live-Wetten, erfreuen sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit – egal ob Fußball, Eishockey oder eine andere Sportart. Auch auf diesen Zug sind quasi alle Wettanbieter aufgesprungen und bauen seitdem das Live-Wetten Angebot nach und nach aus. Vor allem für Eishockey Live-Wetten gibt es einen immer größeren Markt.

Interwetten bietet seinen Spielern die Möglichkeit Live-Wetten auf eine Vielzahl der regulären Wetten zu platzieren, was wir ein noch größeres Wett-Erlebnis sorgt.

Allerdings zählt bei Echtzeit-Wetten auch: Es kommt auf die Quoten an. Hier bietet Interwetten einen ähnlichen starken Quotenschlüssel wie bei den Pre-Match-Wetten. Dieser liegt im Schnitt bei starken 90-91%.

Der Quotenschlüssel bei Echtzeit-Wetten ist zwar nicht ganz vergleichbar mit dem der normalen Wetten, doch auch in diesem Bereich ist Interwetten im absoluten Spitzenbereich.

Zusätzlich kann bei Interwetten Eishockey Live-Wetten auch auf eine große Zahl an Sonderwetten zurückgegriffen werden.

Interwetten Eishockey Wetten - Fazit

Interwetten überzeugt mit seinem umfassenden Wettprogramm, vor allem natürlich bei den Eishockey Wetten. Bei den Quoten braucht sich Interwetten nicht vor der Konkurrenz verstecken und weist bei den Top-Ligen sehr gute Quoten sowie Top-Quoten auf Favoritensiege auf.

Das Bonusangebot für Neukunden ist ebenfalls sehr attraktiv. Interwetten Neukunden einen 100% Bonus bei bis zu 100€ Einzahlung. Vor allem für deutsche Eishockey-Fans lohnt sich eine Anmeldung beim Buchermacher Interwetten, denn hier kann bis runter in die Eishockey Oberliga gewettet werden.

Hier geht’s zum Wettangebot von Interwetten