Der FC Hansa Rostock empfängt am Sonntag (15:30 Uhr) zum dritten Mal in Folge den VfB Stuttgart im DFB-Pokal.

Nachdem vor zwei Jahren die Kogge sich mit 2:0 durchsetzte, waren im letzten Jahr die Schwaben am Zug und konnten mit 1:0 im Ostseestadion triumphieren. Der goldene Torschütze war Hamadi Al Ghaddioui nachdem die Rostocker bei einer Ecke in der Hintermannschaft im Tiefschlaf verfallen waren. Zum Spiel am Sonntag wurden von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 7.500 Zuschauer zugelassen, allerdings dürfen keine Gästefans anreisen.

Unser Tipp: Der VfB gibt sich auch in diesem Jahr keine Blöße und gewinnt erneut im Ostseestadion.

Passend dazu bekommen alle Neukunden von 888sport eine 9.00 Quote auf den Sieg vom VfB Stuttgart (statt regulär 1.75)

WIE BEKOMME ICH DEN BONUS?

Schritt 1: Klicke auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt wetten“ & melde dich sicher bei 888sport an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ mit, z.B. PayPal, Neteller, GiroPay oder Kreditkarte ein.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf den Sieg vom VfB Stuttgart wetten. Wichtig: Der erhöhte Gewinn wird am nächsten Werktag gutgeschrieben.

Schritt 4: Sieg VfB Stuttgart = 45€ Gewinn (statt 8.75€).

Weitere Informationen findet ihr hier.