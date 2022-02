14.0 Quote für die DEB-Auswahl

Die deutsche Eishockeynationalmannschaft startet am Donnerstag in das olympische Eishockeyturnier. Im Auftaktspiel trifft die DEB-Auswahl auf Kanada.

Am morgigen Donnerstag, startet das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in das Olympische Eishockeyturnier. Erster Gegner im Wukesong Sport Center ist um 14:10 Uhr Kanada. Es kommt also zum Rematch vom Olympia Halbfinale 2018. Dort konnte die DEB-Auswahl mit 4:3 gegen die favorisierten Kanadier gewinnen. Auch das letzte Testspiel vor Olympia konnte das deutsche Team mit 5:3 gegen die Slowakei gewinnen. Wenn das noch nicht Grund genug ist, sich auf Olympia zu freuen, dann haben wir für alle Eishockeyfans ein exklusives Angebot. Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home bekommt ihr für das DEB-Auftaktmatch einen exklusiven Quotenboost.

