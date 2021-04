Eishockey als der neue Superstar unter den Sportwetten

Lesedauer: ca. 2 Minuten

Eishockey ist ein Sport, der seit Jahrzehnten immer populärer wird. Ursprünglich stammt er aus den Vereinigten Staaten und Kanada und gelangte in den Jahrzehnten vor der Jahrtausendwende nach Europa.

Als Sport der hauptsächlich unter den amerikanischen GI`s populär war wurde er auch bald in Deutschland zunehmend bekannter und beliebter. Nicht nur das sich die ersten deutschen Eishockey-Vereine etablierten und sich eine Deutsche Eishockey-Liga bildete - auch begann das generelle Interesse an der Sportart merklich zu wachsen. Wenig verwunderlich das mittlerweile auch bei Online Anbietern, wie z.B. Novibet Sportwetten und anderen Buchmacher, Eishockey mit zu den umsatzstärksten Sportarten gehört.

Eishockey ist in Deutschland ein Sport mit hoher Popularität

Von den zögerlichen Anfängen des Eishockeys ist in Deutschland wirklich gar nichts mehr zu sehen in vielen Großstädten haben sich mittlerweile Eishockeyclubs gebildet die zum Teil in ihren eigenen Stadien spielen und trainieren. Auch den internationalen Vergleich müssen Vereine wie die Kölner Haie, Eisbären Berlin oder die Düsseldorfer EG durchaus nicht scheuen. Tatsächlich gehören Deutsche Teams mittlerweile mit zu den besten in Europa und nicht wenige Eishockey Spieler wurden schon von Vereinen aus Europa oder Übersee unter Vertrag genommen. Aber auch umgekehrt nutzen viele Spieler aus dem Ausland die Möglichkeit bei einem der Vereine der deutschen Top-Liga unter Vertrag zu kommen. Alleine diese Tatsache zeigt wie professionell das deutsche Eishockey mittlerweile geworden ist. Das spiegelt sich natürlich auch in den Zuschauerzahlen und anderen Bereichen, wie dem Merchandise und der Werbung wider. Spieler machen mittlerweile Werbeverträge in mehrstelliger Millionenhöhe und Banden und Trikot Verträge sind in der deutschen Eishockey-liga zu einem Milliardengeschäft geworden, an dem sich viele namhafte Unternehmen aus der Wirtschaft beteiligen. Das ist auch wenig verwunderlich, wenn man bedenkt das es mittlerweile Spitzenspiele deutscher Eishockey Vereine gibt, die bei Top Spielen Zuschauerzahlen von 40.000 oder mehr erreichen. Tatsächlich pilgern regelmäßig hunderttausende begeisterter Fans in ganz Deutschland zu den Spielen ihrer Lieblings-Eishockey-Vereine.

Eishockey ist ein wichtiger Bereich bei Sportwetten

Es dürfte wenig verwundern das aufgrund der hohen Zuschauerzahlen und des regen Interesses an Eishockey auch die Sportwettenanbieter begannen für diesen Sport zu interessieren. Immer mehr Wettanbieter nahmen Sportwetten aus dem Eishockey in ihr Angebot mit auf. Dabei beschränken sie sich nicht nur auf die Deutsche-Eishockeyliga, sondern bieten auch Wetten auf Spiele in Europa, den USA und Kanada an. Durch die in den letzten Jahrzehnten stark zugenommene Begeisterung für diese Sportart avancierten Sportwetten im Bereich des Eishockeys bei den verschiedenen Wettanbietern schnell zu den zweit wichtigsten Umsatzbringer und liegt somit direkt hinter Fußballwetten.

Bild: source/pixabay

Eishockey wird noch zu wenig wahrgenommen

Das Eishockey in der Bevölkerung trotzdem weniger wahrgenommen wird liegt zum einen wahrscheinlich an der Präsenz. Denn im Gegensatz zum Fußball, wo jeder kleine Ort seinen eigenen Fußballplatz hat, ist können nicht überall Eishallen errichtet werden. Zu anderen ist das Interesse der Medien an Eishockey in Deutschland noch nicht so groß wie zum Beispiel in den USA. Fernsehübertragungsrechte und einen festen Sendeplatz bei den öffentlich-rechtlichen Sendern für die besten Spiele der Bundesliga gibt es bereits - beim Eishockey wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis es soweit ist. Aber immerhin, zumindest in den Sportsendern hat Eishockey bereits seinen festen Platz.