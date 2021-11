Lesedauer: ca. 5 Minuten

Betway ist eine Marke der Betway Limited, einem Unternehmen, das sowohl in Malta als auch in Großbritannien lizensiert und reguliert ist, wobei sich der Hauptsitz in London befindet. Der Buchmacher ging 2006 an den Start und gehört damit eher zu den jüngeren Online Plattformen in der Branche.

Das Sportangebot von Betway ist sehr umfangreich. Über 30 verschiedene Sportarten stehen einem zur Verfügung und auf bis zu 30.000 Einzelwetten kann jeden Tag gewettet werden. Ganz klar, dass der Bookie auch Eishockey Wetten im Portfolio hat.

Neben den klassischen Sportwetten bietet Betway seinen deutschsprachigen Kunden auch ein Online-Casino, spezielle eSport-Wetten und Vegas an.

Betway Eishockey Wetten in der Breite

Neben Fußball gehört Eishockey mittlerweile zu den populärsten und spannendsten Wettmärkten, weshalb sich der Sport auf dem Eis seit Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut. Vor allem während der fußballfreien Wintermonate steigt das Interesse an Eishockey Wetten stark an und es werden mehr Wetten auf Eishockey platziert.

Und der stetige Aufstieg der Eishockey Wetten verwundert nicht, denn das Spiel mit dem kleinen schwarzen Puck ist eines der schnellsten Mannschaftssportspiele der Welt. Eishockey verspricht dem Zuschauer Spannung und Abwechselung, viele Tore und eine gesunde Portion hartem Körperkontakt.

Obwohl die Eishockey-Saison meist kürzer ist als die die Fußball-Saison, gibt es doch mehr Spiele. Allein in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat jede Mannschaft 52 reguläre Hauptrundenspiele, bevor für manche dann noch die Playoffs folgen.

Die Buchmacher haben darauf reagiert und bauen seit Jahren ihr Eishockey Wetten Angebot aus – sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Das hat positive Auswirkungen für die Kunden, denn die können sich über alle Top-Ligen der Welt freuen.

NHL ist der König unter den Eishockey Wetten

Sie ist nicht nur die beste, spektakulärste und populärste Eishockey Liga der Welt, nein, sie ist auch die beliebteste Liga, wenn es um Eishockey Wetten geht: die National Hockey League (NHL). 32 Mannschaften aus den USA und Kanada kämpfen jedes Jahr um den begehrten Stanley Cup, die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt.

Aber natürlich ist Eishockey nicht nur in Nordamerika sehr beliebt, auch in Europa ist der Sport weit verbreitet und sehr beliebt. Allen voran in Osteuropa und Skandinavien. Betway Eishockey Wetten lassen sich deshalb nicht nur auf die nordamerikanischen Ligen platzieren, sondern auch auf alle Top-Ligen Europas.

Die größte und bekannteste europäische Liga ist die russische Kontinental Hockey League (KHL). Neben russischen Mannschaften treten hier auch Teams aus China, Finnland, Weißrussland, Kroatien, Kasachstan, der Slowakei und Lettland an. Die KHL gilt mittlerweile als zweitwichtigste Eishockeyliga der Welt.

Auch die beiden höchsten deutschen Eishockey Ligen kommen im Betway Eishockey Wetten Portfolio nicht zu kurz. Neben der DEL, Deutschlands höchster Eishockeyliga, können deutsche Eishockey Fans bei Betway auch Eishockey Wetten auf die DEL2 abgeben.

Ebenfalls bietet das Wettangebot von Betway die Möglichkeit, Wetten auf die Eishockey Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele abzugeben.

Folgende Ligen sind bei Betway Eishockey Wetten ebenfalls im Angebot:

AHL – American Hockey League (2. Liga Nordamerikas)

VHL – Wysschaja Hockey-Liga (2. Liga Russland)

Extraliga – 1. Liga in der Slowakei

ExtraLiga – 1. Liga in Tschechien

EBEL – Österreichs 1. Liga (mit Teams aus Ungarn, Slowenien und Schweiz)

Svenska Hockeyligan – 1. Liga in Schweden

Champions Hockey League

League Magnus – 1. Liga in Frankreich

Schweizer National League

Betway Eishockey Wetten in der Tiefe

Betway lässt bei der Vielfalt an verschiedenen Eishockey Ligen und Wettbewerben keine Wünsche offen und jeder Eishockey Fan sollte dort voll auf seine Kosten kommen. Aber überzeugt das Betway Eishockey Wetten Angebot auch in der Tiefe? Sprich: Können Betway Eishockey Wetten auch in Sachen Spezial- und Sonderwetten punkten?

Die Antwort: Können sie! Viele zusätzliche Wettmärkte, wie Handicap-Wetten, differenzierte Torwetten, Torschützen, Drittel-Wetten und viele viele mehr, stehen bei Betway Eishockey Wetten zur Verfügung und sorgen für noch mehr Wett-Action! Allen voran auch hier: die NHL.

Außerdem befinden sich neben den in Deutschland üblichen 1/X/2 Wetten, auch die für Nordamerika typischen Money Line Wetten im Wettprogramm. Ebenso gibt es eine große Vielzahl an Langzeitwetten.

Betway Eishockey Quoten

Nachdem wir uns nun das Eishockey Angebot von Betway in der Breite und in der Tiefe genauer angesehen haben, können wir sagen, dass der Bookie hier auf ganzer Linie überzeugt.

Doch ein weiteres sehr wichtiges Kriterium beim Wetten sind die Quoten. Auf diese wollen wir im nun folgenden Abschnitt blicken. Kann das Angebot der Betway Eishockey Wetten auch hier überzeugen?

Die Qualität der Quoten lässt sich am besten anhand des sogenannten Quoten- oder Auszahlungsschlüssels festmachen, weshalb wir diesen mal genauer unter die Lupe genommen haben.

Auch hier braucht sich Betway nicht vor der Konkurrenz zu verstecken, denn bei den Eishockey Quoten liegt der Buchmacher durchschnittlich im Bereich zwischen 91 und 93% und eigentlich dauerhaft über der 90% Marke. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Ligen ist hier marginal. Das bedeutet, dass sich auch Freunde von kleineren Eishockey Nationen der gleichen Qualität, wie jene der beliebten Spiele in den USA oder Deutschland sicher sein können.

Die Quoten von Betway gehören zwar nicht zu den besten am Markt, sind jedoch immer solide und Kunden müssen sich keine Sorgen machen, hier mal wirklich schlechte Wettquoten zu bekommen.

Betway Eishockey Live Wetten

Dass man mittlerweile nicht nur vor den Spielen Tipps abgeben kann, dürfte jedem umtriebigen Wetter bekannt sein. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich deshalb auch Livewetten. Darauf haben sich die Anbieter eingestellt und so steigt das Angebot an attraktiven Live Wetten von Jahr zu Jahr. Vor allem für Eishockey Live-Wetten gibt es einen immer größeren Markt.

Betway bietet auch hier seinen Kunden ein umfangreiches Angebot und steigert damit nochmals das Wett-Erlebnis.

Aber auch bei Echtzeit-Wetten gilt: die Quoten sind entscheidend. Hier setzt sich Betway ein klein wenig von der Konkurrenz ab, da die Quoten im Vergleich zu anderen Buchmachern deutlich anders gestaltet sind.

Der Auszahlungsschlüssel ist mit durchschnittlich 93% sehr gut und sollte Liebhaber von Live Wetten zufrieden stellen.

Bonusangebote

Für Neukunden bietet Betway einen attraktiven Willkommensbonus. Dieser beträgt 100% bei bis zu 150€ auf die erste Einzahlung. Außerdem gibt es den „Wett-Klub“, wo man jede Woche attraktive Freiwetten erhalten kann.

Fazit der Eishockey Wetten bei Betway

Betway gehört längst zu den bekanntesten Größen am Sportwettenmarkt und ist nach unserem Test jederzeit zu empfehlen und absolut seriös.

Mit einem umfangreichen Wett-Programm, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite, überzeugen Betway Eishockey Wetten auf ganzer Linie. Betway bietet einen super Willkommensbonus für seine Neukunden und regelmäßige Aktionen. Viele Spezial- und Live-Wetten runden das Wett-Vergnügen ab.

