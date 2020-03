Lesedauer: ca. 5 Minuten

Mit mehr als 45 Millionen Kunden weltweit gehört Bet365 zu den ganz großen und etablierten Playern am Sportwetten-Markt. Gegründet wurde die Bet365 Group LtD im Jahr 2000 in England von der Unternehmerin Denise Coates. Das Headquarter befindet sich Stoke-on-Tent, England.

Das Wettangebot des englischen Buchmachers gehört zu den besten und umfangreichsten am Markt. Jeder Sportfan sollte bei Bet365 auf seine Kosten kommen, denn man hat die Möglichkeit auf mehr als 40 verschiedene Sportarten zu wetten. Da steht es außer Frage, dass Bet365 Eishockey Wetten in seinem Portfolio hat.

Eishockey Wetten bei Bet365 in der Breite

Natürlich ist auch bei den Wettanbietern Fußball die klare Nummer eins. Doch Eishockey entwickelt sich seit Jahren zu einem der populärsten und aufregensten Wettmärkten. Das liegt auch daran, dass sich der Sport auf dem Eis stetig wachsender Beliebheit erfreut und immer mehr Menschen anzieht. Vor allem in der fußballfreien Zeit während der Wintermonate, bekommt Eishockey und das Interesse an Eishockey Wetten noch mal einen besonders Schub und es werden mehr Wetten auf Eishockey platziert.

Dass Eishockey ein stetigen Aufstieg hinlegt, verwundert derweil nicht, denn der Sport mit dem kleinen schwarzen Puck gehört zu den schnellsten und dynamischsten Mannschaftssportarten der Welt. Spannung, Abwechslung, gesunde Härte, Fairplay, tolle Tore und vieles mehr machen dieses Sport so einzigartig.

Zwar ist die Eishockey Saison in den meisten Fällen kürzer als die der Fußballer, trotzdem gibt es mehr Spiele. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat jede Mannschaft allein 52 reguläre Hauptrundenspiele, mit anschließenden Playoffs. Mehr Spiele heißt auch - mehr Eishockey Wetten.

Das haben auch die Buchmacher erkannt und dementsprechend drauf reagiert. Seit Jahren wird das Angebot an Eishockey Wetten ausgebaut und sowohl in der Breit als auch in der Tiefe, wird zugelegt. Die Spieler dürfen sich freuen, denn dadurch kann mittlerweile auf alle Top-Ligen der Welt gewettet werden, so auch bei Bet365 Eishockey Wetten.

NHL dominiert die Eishockey Wetten

Sie ist die stärkste, beste, spektakulärste und beliebteste Eishockey Liga des Planeten: Die National Hockey League (NHL). Das macht sie auch gleichzeitig zur populärsten Liga, was Eishockey Wetten angeht. Jedes Jahr kämpfen 30 Mannschaften aus den USA und Kanada um die begehrte Stanley Cup Trophäe, die bedeutendste Eishockey-Trophäe der Welt.

Wie sollte es auch anders sein, ist Eishockey natürlich nicht nur in Nordamerika sehr beliebt und weit verbreitet, auch die Europäer sind verrückt nach diesem Sport. Allen voran die Russen und Skandinavier. Bet365 Eishockey Wetten bietet euch deshalb neben der NHL auch die euroäpischen Top-Ligen als Wettmarkt an.

Außerhalb Nordamerikas zählt die russische Kontinental Hockey League (KHL) zu den größten und bekanntesten Ligen. Dort messen sich neben russischen, auch Mannschaften aus Finnland, China, Weißrussland, Kasachstan, Kroatien, der Slowakei und Lettland miteinander. Damit ist die KHL zur zweitwichtigsten Eishockey Liga der Welt aufgestiegen und natürlich könnt ihr auch bei Bet365 Eishockey Wetten auf die KHL platzieren.

Auch die beiden höchsten deutschen Spielklassen sind bei Bet365 Eishockey Wetten im Portfolio. Wettmärkte gibt es für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und die zweithöchste Liga, die DEL2.

Internationale Matches, wie beispielsweise die Championa Hockey League, die Eishockey Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele hat Bet365 ebenfalls in seinem Wettprogramm und lassen das Herz von jedem Eishockey Wett-Fan höher schlagen.

Ein Auzzug der Ligen, die Bet365 ebenfalls im Wettangebot hat:

AHL – American Hockey League (2. Liga Nordamerikas)

VHL – Wysschaja Hockey-Liga (2. Liga Russland)

Extraliga – 1. Liga in der Slowakei

ExtraLiga – 1. Liga in Tschechien

EBEL – Österreichs 1. Liga (mit Teams aus Ungarn, Slowenien und Schweiz)

Svenska Hockeyligan – 1. Liga in Schweden

League Magnus – 1. Liga in Frankreich

Schweizer National League

Bet365 Eishockey Wetten in der Tiefe

Bei der Vielfalt an verschiedenen Eishockey Ligen und Wettbewerben, die Bet365 seinen Usern bietet, dürfte jedem Eishockey-Fan das Herz aufgehen. In der Breite überzeugen die Bet365 Eishockey Wetten schon mal auf ganzer Linie. Aber wie sieht das Angebot an Eishockey Wetten in der Tiefe aus? Kann der Bookie auch in Punkto Spezial- und Sonderwetten das hohe Niveau halten?

Die Antwort ist schnell gegeben: Ja Bet365 überzeugt auf in der Tiefe. Eine riesige Auswahl an zusätzlichen Wetten stehen euch für die einzelen Spiele zur Verfügung. Über 40 verschiedene Wettoptionen gibt es zum Beispiel bei jedem Spiel der NHL. Handicap-Wetten, differenzierte Torwetten, Torschützen, Drittel-Wetten und viele viele mehr - Bet365 Eishockey Wetten lässt jedes Wetterherz höher schlagen und sorgt für noch mehr Action beim Wetten!

Außerdem befinden sich neben den in Deutschland üblichen 1/X/2 Wetten, auch die für Nordamerika typischen Money Line Wetten im Wettprogramm. Ebenso gibt es eine große Vielzahl an Langzeitwetten.

Live Wetten

Auch in der Tiefe der Eishockey Wetten überzeugt Bet365 voll und ganz. Doch die wahre Königsdisziplin in Sachen sind die Live Wetten und bei diesen reicht dem britischen Wettanbieter keiner so schnell das Wasser.

Fast jedes Spiel, auf das im normalen Eishockey Programm eine Wette platziert werden kann, steht auch als Echtzeit-Wette zur Verfügung, was für ein grenzenloses Wett-Vergnügen sorgt.

An Spieltagen mit vielen Spielen kann es also schon mal vorkommen, dass bis zu 100 verschiedene Spiele im Live Kalender von Bet365 stehen. Für deutsche Eishockey-Fans heißt das natürlich auch alle Spiele der DEL und DEL2 sowie alle anderen Ligen des deutschsprachigen Raums.

Bei dem britischen Bookie ist es nicht unüblich, dass die Live Wetten das normale Wettangebot in Sachen Vielfalt noch um einiges übersteigen. Wer bei einem Eishockeyspiel auf eine Echtzeitwette setzt, hat oft während der gesamten Spielzeit auf über 100 verschiedene Varianten tippen.

Bet365 Eishockey Quoten

Nachdem wir das Angebot an Eishockey Wetten in der Breite und in der Tiefe beleuchtet haben, können wir festhalten, dass Bet365 hier sehr überzeugend auftritt.

Allerdings gibt es ein weiteres und sehr entscheidendes Kriterium für eine gute Wette: Die Quoten. Und diese nehmen wir nun noch mal genauer unter die Lupe. Quoten lassen sich am besten anhand des sogenannten Quoten- oder Auszahlungsschlüssels analysieren, weshalb wir auf diesen ganz besonders schauen.

Auch hier sind Bet365 Eishockey Wetten ganz stark und im oberen Segement angesiedelt. Der Buchermacher hat einen durchschnittlichen Quotenschlüssel im Bereich zwischen 92 und 94 Prozent. Bei manchen Spielen und Wettbewerben werden sogar 95% erreicht. Doch der Unterschied zwischen den verschiedenen Ligen ist marginal. Das bedeutet, dass sich auch Fans von kleineren Eishockey-Nationen der gleichen Qualität, wie jene der beliebten Wettbewerbe in Nordamerika oder Deutschland, sicher sein können.

Fazit

Man kann ohne wenn und aber sagen, dass Bet365 zu den stärksten und besten Anbietern am Markt zählt. Das Angebot ist überragend und jeder Eishockey-Fan kommt hier voll auf seine Kosten. In Sachen Sonder- und Livewetten suchen Bet365 Eishockey Wetten ebenfalls seinesgleichen. Wenn man etwas bemändeln möchte, dann ist es die teilweise nicht ganz übersichtliche Seite der Briten, doch das nur am Rande. Ansonsten hat uns Bet365 voll überzeugt.



