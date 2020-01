Lesedauer: ca. 5 Minuten

Der deutsche Wettanbieter Bet3000 ist bis in die 1970er Jahre verwurzelt. Mit zahlreichen Wettshops im gesamten deutschen Bundesgebiet begann die Unternehmensgeschichte. Verhältnismäßig lange dauerte es dann aber, bis der Spezialist für Pferdewetten sein Wettangebot auch auf das Internet ausweitete.

In seiner heutigen Form wurde Bet3000 erst im Jahr 2009 geboren. Trotzdem hat der Wettanbieter jahrzehntelange Erfahrung auf dem Buckel. Hinter Bet3000 steht die Springer Sport Ltd., das Unternehmen von Simon Springer, der in Deutschland als eine der Buchmacher-Legenden schlechthin gilt, weil er bereits seit vier Jahrzehnten im Wettgeschäft tätig ist. Neben der Online-Präsenz verfügt Bet3000 über 400 stationäre Wettbüros.

Hier gehts zum Angebot von Bet3000

Bet3000 Eishockey Wettprogramm in der Breite

Eishockey Wetten erfreuen sich bei den Freunden des Sportwettens immer größerer Beliebtheit. Vor allem in den Wintermonaten, wenn andere Sportarten pausieren, steigt das Interesse an Eishockey Wetten deutlich an und es wird viel mehr Eishockey gewettet.

Die Beliebtheit der Eishockey Wetten verwundert nicht, das Spiel mit dem Puck ist die schnellste Mannschaftssport die es gibt und bietet eine Menge Abwechslung – in wenigen Monaten werden in vielen verschiedenen hochklassigen und -professionellen Wettbewerben und Ligen sehr viele Spiele ausgetragen.

Die Wettanbieter haben darauf schon seit längerem reagiert und in den letzten Jahren ihr Portfolio an Eishockey Wetten deutlich erweitert – sowohl in der Breite als auch in der Tiefe.

Mittlerweile kann auf jede Profiliga der Welt gewettet werden.

Die NHL führt alle Eishockey Wettangebote an

30 Mannschaften aus den USA und Kanada spielen in der National Hockey League (NHL). Sie ist nicht nur die stärkste und populärste Eishockey-Liga der Welt, sondern auch die beliebteste, wenn es um Eishockey Wetten geht.

Weil Eishockey aber nicht nur in Nordamerika sehr populär und beliebt ist, sondern auch in Europa – vor allem in Skandinavien und Ost-Europa – hat ein Großteil der Wettanbieter und so auch Bet3000, natürlich auch viele europäische Länder und Top-Ligen im Angebot.

So zum Beispiel die russische Kontinental Hockey League (in der neben 22 russischen Teams auch Mannschaften aus China, Finnland, Kroatien, Weißrussland, Kasachstan, Lettland und der Slowakei mitwirken) und die sich als zweitwichtigste Eishockey-Liga der Welt ihr Standig erarbeitet hat.

Aber auch die DEL, Deutschlands höchste Eishockeyliga, die DEL2, die SHL (Schweden Hockey League) und auch die finnische Liiga dürfen in keinem gut geführten Eishockey-Wettprogramm fehlen und sind im Portfolio von Bet3000 vertreten.

Bet3000 hat noch ein weiteres Ass im Ärmel: die in Deutschland sehr beliebten und bei kaum einem anderen Anbieter zu findenden Eishockey Oberligen (Nord und Süd).

Folgende Ligen sind bei Bet3000 ebenfalls im Portfolio:

AHL – American Hockey League (2. Liga Nordamerikas)

VHL – Wysschaja Hockey-Liga (2. Liga Russland)

Extraliga – 1. Liga in der Slowakei

ExtraLiga – 1. Liga in Tschechien

EBEL – Österreichs 1. Liga (mit Teams aus Ungarn, Slowenien und Schweiz)

Polska Hokej Liga

Champions Hockey League

League Magnus – 1. Liga in Frankreich

Schweizer National League

Bet3000 Eishockey Wettangebot in der Tiefe

Die Auswahl an Ligen und Spielen in Sachen Eishockey ist bei Bet3000 riesengroß. Doch wie sieht es in der Tiefe aus? Punktet der Anbieter auch in Sachen Spezial- und Sonderwetten zu den jeweiligen im Angebot befindlichen Partien?

Zwar ist die Anzahl auf Spezialwetten bei einzelnen Spielen nicht ganz so hoch, wie bei manchen Konkurrenten. Allerdings lassen sich so gut wie auf jedes Spiel in jeder Liga mindestens zehn Spezialwetten platzieren. Bei der NHL, der DEL und den Top-Ligen kann man teils zwischen 17 verschiedenen Spezialwetten wählen.

Beispiele für Eishockey-Zusatzwetten bei Bet3000:

Handicap-Wette

Über/Unter

Doppelte Chance

Nächstes Tor

Heim- oder Gastteam Über/Unter

Bet3000 Eishockey Wetten – die Quoten

In der Quantität, also in der Breite und der Tiefe, kann Bet3000 überzeugen, denn den Eishockey-Fans wird ein breites Spektrum an Eishockey Wetten angeboten. Sei es mit einer großen Auswahl an Ligen und Spielen oder mit den zusätzlichen Spezialwetten.

Doch wie sieht es mit der Qualität dieses Angebots aus, genauer gesagt mit den Wettquoten. Diese sind für die Freunde des Eishockey-Wettens nicht gerade unwichtig. Diese Qualität lässt sich am besten anhand des Quotenschlüssels feststellen. Auch diesen haben wir uns den Bet3000 Eishockey Wetten genau angesehen.

Generell zählen die Bet3000 Eishockey Wettquoten zu den Besten der Branche, speziell in Deutschland. Kein Spiel und keine Liga, egal in welcher Sportart, die sich beim deutschen Bookie im Wettprogramm befinden, werden mit einem Auszahlungsschlüssel von unter 95-96% angeboten. Es kommt nicht selten vor, dass Bet3000 bei bestimmten Spielen die besten Quoten am Markt vorweist.

Bei Fußball Wetten mag ein sehr hoher Auszahlungsschlüssel mittlerweile absolut Gang und gebe sein, doch bei Eishockeywetten, bei denen der Konkurrenzkampf der Wettanbieter noch nicht ganz so intensiv geführt wird, gelten die Werte von Bet3000 Eishockey Wetten als absolute Top-Quoten.

Bet3000 Eishockey Live Wetten

Das Wetten auf Livespiele wurde in den letzten Jahren immer beliebter und hat nicht nur Freunde beim Fußball, auch Eishockey Livewetten erfreuen sich mittlerweile großer Beliebtheit. Auf diesen Zug sind in den vergangenen Jahren auch viele Anbieter aufgesprungen und haben ihr Livewetten-Angebot für Eishockey Wetten stetig ausgebaut und verbessert.

Auf viele Begegnungen, auf die auch eine normale Wette platziert werden kann, besteht bei Bet3000 ebenfalls die Option, eine Echtzeit-Wette abzugeben, was für ein grenzenloses Live-Vergnügen sorgt.

Aber auch bei den Livewetten zählt: Das wichtigste sind die Wettquoten. Bet3000 Eishockey Live-Wetten punkten auch hier und sind ganz vorne mit angesiedelt.

Der Quotenschlüssel bei Live-Wetten ist zwar nicht vergleichbar mit dem der normalen Offerten, doch auch hier ist Bet3000 immer noch in einem absoluten Spitzenbereich. Bei den Echtzeit-Wetten liegt Bet3000 deutlich über der 90%-Marke und teilweise wird sogar die 92%-Linie geknackt, was für Live-Wetten einen absoluten Top-Wert darstellt.

Bet3000 Fazit

Bet3000 ist aktuell einer der besten Wettanbieter auf Markt, vor allem im deutschsprachigen Raum. Einige wenige Baustellen gibt es bei Bet3000, die vor allem das Angebot an Spezialwetten betrifft. Dafür besticht der Anbieter für deutsche Eishockey-Fans mit den beiden Oberligen, die sonst bei kaum einem Buchmacher zu finden sind. Das Bonusangebot für Neukunden ist ebenfalls sehr interessant. Bet3000 bietet bei Neuanmeldungen einen 100% Bonus bei bis zu 150€ Einzahlung. Eishockey-Fans aus Deutschland kommen also kaum an einer Anmeldung bei Bet3000 vorbei und kann von unserer Redaktion nur wärmstens empfohlen werden.

Hier gehts zum Angebot von Bet3000