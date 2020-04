Lesedauer: ca. 6 Minuten

Bet-at-home ist im Bereich Online-Casino und Sportwetten seit 1999 auf dem Markt. Gegründet in der Linzer Garage von Dr. Franz Ömer, verzeichnet das Unternehmen aus Österreich mittlerweile 5,1 Millionen registrierte Kunden in Deutschland und Europa. Das 11 sprachige Angebot umfasst Sportwetten, Casino, Live Casino, Games und Virtual Poker.

Das Wettangebot des Buchmachers aus Österreich zählt zu den besten und umfangreichsten am Markt. Jeder sportbegeisterte Fan kommt bei bet-at-home vollumfänglich auf seine Kosten, denn Tipper haben die Möglichkeit auf mehr als 30 verschiedene Sportarten zu wetten. Da stellt sich natürlich nicht die Frage, ob bet-at-home Eishockey Wetten in seinem Programm hat.

Wie sieht das Wettangebot von bet-at-home in der Breite aus?

Hinter dem Branchenprimus Fußball, der bei eigentlich allen Anbietern die Nummer eins ist, entwickelt sich Eishockey dahinter seit Jahren zu einem der populärsten und spannendsten Wettmärkte. Das kommt natürlich auch daher, dass sich der Sport auf Schlittschuhen stetig wachsende Beliebtheit genießt und von Jahr zu Jahr mehr Menschen in seinen Bann zieht. Vor allem wenn der Fußball pausiert, was vornehmlich in den Wintermonaten der Fall ist, wird Eishockey noch einmal größeres Interesse zuteil und genauso ist es mit dem Interesse an Eishockey Wetten, die ebenfalls einen besonderen Schub bekommen und mehr Wetten auf Eishockey platziert werden.

Dass unsere Lieblingssportart einen wachsenden Aufstieg hinlegt, verwundert derweil niemanden, denn die Sportart mit dem kleinen schwarzen Puck gehört zu den schnellsten und dynamischsten Mannschaftssportarten der Welt. Spannung, gesunde Härte, Abwechslung, Fairplay, tolle Tore und Assists und vieles mehr machen diesen Sport so wunderbar und einzigartig.

Auch wenn die Eishockey Saison in vielen Fällen nicht so lang wie die der Fußballer ist, gibt es trotzdem mehr Spiele. Allein in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat jedes Team 52 reguläre Saisonspiele, mit anschließenden Playoffs. Mehr Spiele heißt dementsprechend auch - mehr Eishockey Wetten.

Das haben auch die Wettanbieter erkannt und entsprechend darauf reagiert. Seit Jahren wird das Angebot an Eishockey Wetten erweitert und sowohl in der Breite als auch in der Tiefe wird den Wettern mehr geboten. Also ein Grund zur Freude für jeden Wetter, denn mittlerweile kann auf jede Top-Lige der Welt eine Wette platziert werden, so auch bei bet-at-home Eishockey Wetten.

Die NHL dominiert die Eishockey Wetten

Sie ist die beste und beliebteste Eishockey Liga der Welt: Die National Hockey League, kurz NHL. Jahr spielen 30 Mannschaften aus den USA und Kanada um den sogenannten Stanley Cup, die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt. Somit ist sie auch die populärste Liga, was das Thema Eishockey Wetten betrifft. Jedes

Aber Eishockey ist nicht nur in Nordamerika weit verbreitet und beliebt, nein wie sollte es anders sein, sind auch die Europäer verrückt nach diesem Sport. Allen voran Russland und Skandinavien. Bei bet-at-home Eishockey Wetten bekommt ihr deshalb auch die geballte Ladung an NHL, aber auch den europäischen Top-Ligen als Wettmarkt geboten.

Außerhalb des nordamerikanischen Kontinentes zählt die russische Eishockey Liga zu den größten, bekanntesten und besten Ligen. In der Kontinental Hockey League (KHL) kämpfen neben russischen, auch Teams aus Finnland, China, Weißrussland, Kasachstan, Kroatien, der Slowakei und Lettland um den Titel. Das macht die KHL zur zweitwichtigsten Eishockey Liga des Planeten und auch bei bet-at-home Eishockey Wetten könnt ihr eure Wetten auf die KHL platzieren.

Deutsche Fans kommen bei bet-at-home natürlich auch nicht zu kurz. Sie haben die Möglichkeit auf die beiden höchsten Spielklassen zu setzen Portfolio. Wettmärkte gibt es also für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und die zweithöchste Eishockey Liga, die DEL2.

Auf internationaler Ebene bietet bet-at-home ebenfalls interessante Wettmärkte an. Dazu zählt beispielsweise die Champions Hockey League, aber auch Spiele der Nationalmannschaften, wie die Eishockey Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Das Wettprogramm der bet-at-home Eishockey Wetten lässt das Herz jedes Eishockey Fans höherschlagen.

Ein Auszug der Ligen, die bet-at-home im noch Angebot hat:

AHL – American Hockey League (2. Liga Nordamerikas)

VHL – Wysschaja Hockey-Liga (2. Liga Russland)

Extraliga – 1. Liga in der Slowakei

ExtraLiga – 1. Liga in Tschechien

EBEL – Österreichs 1. Liga (mit Teams aus Ungarn, Slowenien und Schweiz)

Svenska Hockeyligan – 1. Liga in Schweden

League Magnus – 1. Liga in Frankreich

Schweizer National League

Wie sieht das Wettprogramm in der Tiefe aus?

Bet-at-home hat in Sachen Vielfalt an Ligen und Wettbewerben Punkte eingefahren und der österreichische Bookie konnte in Sachen Breite eine solide Leistung hinlegen. Stellt sich nun also die Frage, wie sieht das Angebot an Eishockeywetten in der Tiefe aus? Schafft es der Buchmacher auch in Punkto Spezial-, Sonder- und Live-Wetten an diese Leistung anzuknüpfen?

Wir nehmen die Antwort schon mal vorweg: Ja, kann er. Auch in Sachen Tiefe liefert bet-at-home eine solide Performance ab. Zu allen Spielen gibt es neben den klassischen Dreiwegwetten auch Handicap Wetten und eine Vielzahl Varianten an Torwetten zum Auswählen. Dazu gehören ebenfalls die aus dem Fußball bekannten Über/Unter-Wetten sowie die Wetten darauf, welche Mannschaft als nächstes einen oder den ersten Treffer erzielt. Auch Tipps auf den Gewinner eines beliebigen Drittels sind bei bet-at-home Eishockey Wetten möglich.

Bei der Auswahl der Spezialwetten bietet Bet-at-home für nahezu alle Eishockeyspiele über die Nationen hinweg etwas an. Bei der NHL und bei der DEL gibt es zum Beispiel dieselbe Anzahl an Wettmöglichkeiten sowie auch bei der russischen KHL. Lediglich die kleineren Ligen verzeichnen weniger Optionen. Außerdem gibt es eine große Vielzahl an Langzeitwetten.

Eishockey Live Wetten bei bet-at-home

Auch in Bezug auf die Tiefe kann müssen sich die bet-at-home Eishockey Wetten nicht verstecken. Doch eine weitere Königsdisziplin müssen wir noch beleuchten: Die Live Wetten.

Aufgrund der Digitalisierung mit Smartphones und Tablets erhält der Bereich Live-Wetten eine stetig wachsende Bedeutung, da vor allem diese prädestiniert dafür sind, von unterwegs einen Tipp abzugeben. Deshalb kann auch auf fast jedes Spiel, auf das im normalen Eishockey Programm eine Wette abgegeben werden kann, eine Echtzeit-Wette platziert werden. Das sorgt für ein noch grenzenloseres Wettvergnügen.

Für deutsche Fans des Eishockeysports bedeutet das natürlich, dass auch alle Spiele der DEL und DEL2 sowie alle anderen Ligen des deutschsprachigen Raums als Live Wette zur Verfügung stehen

Man kann also sagen, dass bet-at-home im Bereich Eishockey Livewetten gut abliefert, hier jedoch manche Konkurrenten, wie beispielsweise Bet365, deutlich stärker sind.

bet-at-home Eishockey Quoten

Nachdem wir das Angebot der bet-at-home Eishockey Wetten in der Breite und Tiefe begutachtet haben, können wir als erstes Zwischenfazit festhalten, dass Bookie bisher sehr solide auftritt.

Jedoch gibt es noch ein weiteres und sehr wichtiges Kriterium für einen guten Wette-Tipp: Die Quoten. Auch diese haben wir uns genau angesehen. Quoten lassen sich am einfachsten anhand des Quoten- oder Auszahlungsschlüssels analysieren, weshalb wir uns diesen ganz besonders angeschaut haben.

Auch hier muss sich der Buchmacher nicht vor der Konkurrenz verstecken, kann jedoch mit den Top-Anbietern nicht ganz mithalten. Bet-at-home Eishockey Wetten haben einen durchschnittlichen Quotenschlüssel im Bereich zwischen 90 und 91 Prozent. Bei manchen Spielen und Wettbewerben kann es vorkommen, dass der Schlüssel etwas nach oben geht. Bei den unteren Ligen liegt er aber sogar noch etwas darunter.

Wo Bet-at-home der Konkurrenz ebenfalls etwas hinterherläuft, ist die Aktualisierung der Tippquoten. Es wurde bei einem Test beobachtet, dass zwar eine große Anzahl an Ligen im Programm steht, jedoch oft nur ein oder zwei Spiele einer Liga als Wette zur Option standen, weil –Eishockey-Spieltage finden meist in kurzen Intervallen statt – höchstwahrscheinlich noch keine aktuellen Quoten vorlagen.

Fazit

Bet-at-home liefert insgesamt ein gutes Ergebnis ab. Das Wettangebot ist in der Berite und Tiefe grundsolide und die Homepage ist sehr übersichtlich gestaltet, was für eine hohe Benutzerfreundlichkeit sorgt. In Sachen Quoten können die Österreicher jedoch nicht mit den Top-Buchmachern mithalten und landen dort eher im oberen Mittelfeld. Eishockey-Fans werden von den bet-at-home Eishockey Wetten aber definitiv nicht enttäuscht werden.

