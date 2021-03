Lesedauer: ca. 1 Minute

Zum insgesamt bereits achten Mal in der Playoff-Geschichte trifft der KAC auf den EC Red Bull Salzburg. Am Sonntag entscheidet sich wer sich das erste Spiel in der Playoff-Serie sichern wird.

Spiele zwischen dem KAC und Salzburg sind immer etwas Besonderes. Dieses Duell bietet so gut wie immer viel Klasse, Spannung, Dramatik, Härte und Eishockey auf gutem Niveau. Speziell im Play-off lieferten sich die beiden Teams schon viele enge Serien, die gleich viermal ein Entscheidungsspiel erforderten. Unvergessen bleiben die Finalspiele 2009 und 2011, da hatten einmal der KAC und einmal die Bullen das bessere Ende für sich. Entsprechend gespannt darf man sein wer sich Spiel 1 dieses Mal sichert.

Unser Tipp: Klagenfurt gewinnt Spiel 1 und geht in der Serie in Führung.

