Lesedauer: ca. 1 Minute

In der ICE Hockey League geht es am Freitagabend um 19:30 Uhr in das dritte Spiel zwischen dem KAC und dem HCB Südtirol Alperia. Wie ihr euch für das Spiel einen exklusiven Quotenboost sichern könnt, erfahrt ihr hier im Artikel.

Die Klagenfurter können die Finalserie durch einen Auswärtssieg in Bozen vorentscheiden. Nach dem 6:0 in Spiel 1, gab es im zweiten Spiel in Kärnten dann einen 5:4-Heimsieg. KAC-Matchwinner war Lukas Haudum mit einem Doppelpack. Die Statistik sprechen ebenfalls stark für den KAC. Eine 2:0-Führung hat der österreichische Rekordmeister in einer Best-of-seven-Serie bei 13 Gelegenheiten nur ein einziges Mal noch aus der Hand gegeben. Bozen liegt in seiner Liga-Geschichte zum dritten Mal mit 0:2 zurück (2016 und 2019 im Viertelfinale gegen Linz und Klagenfurt, 2017 im Halbfinale gegen Wien) – keine der Serien konnten die Südtiroler danach noch zu ihren Gunsten drehen.

Beim traditionsreichen Wettanbieter William Hill könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg vom KAC bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 30.00.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klick‘ auf diesen Link, meldet euch sicher bei William Hill an und benutzt den Promocode "KAC30".

Schritt 2: Setze 1€,- auf die erhöhte Quote. Die Quote wird automatisch im Wettschein NACH der Registrierung erhöht.

Schritt 3: Gewinnt der KAC, erhältst du das 30.00-fache des Einsatzes zurück!

Weitere Informationen & die Teilnahme-Bedingungen findet Ihr hier.