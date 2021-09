Lesedauer: ca. 1 Minute

Für den KAC beginnt am Freitagabend die neue Saison in der Champions Hockey League. Im ersten Spiel geht es gegen den französischen Vertreter Rouen Dragons.

Der KAC möchte bei seiner vierten Teilnahme zum ersten Mal die KO-Phase in der CHL erreichen. Die Vorrundengruppe ist mit Rungsted Ishockey aus Dänemark, HC Donbass Donezk aus der Ukraine und mit Rouen Dragons aus Frankreich von den Namen her nicht gerade prominent besetzt. Beim Heimspiel gegen die Franzosen zum Auftakt soll direkt ein Sieg her. Die Drachen standen den Rotjacken bislang erst ein einziges Mal in einem Bewerbsspiel gegenüber: Im Halbfinalturnier des Europäischen Ligacups in der Saison 1994/95 duellierte man sich am 2. Dezember 1994 in Rouen. Damals gewannen die Drachen mit 7:3.

