Deutschland kämpft am Samstag um 17:15 Uhr um den Einzug in das Endspiel der Eishockey-WM. Gegner der deutschen Mannschaft ist Finnland. Wie ihr euch für das Spiel einen exklusiven WM-Quotenboost sichern könnt, erfahrt ihr hier im Artikel.

Als Leon Gawanke 44 Sekunden vor dem Ende der Viertelfinalpartie gegen die Schweiz bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Riga den Ausgleich erzielte und Marcel Noebels einige Zeit später den entscheidenden Penalty verwandelte, da könnte die deutsche Nationalmannschaft etwas eingeleitet haben, das historisch werden könnte. Sie könnten sich vorzeitig die erste Medaille bei einer Eishockey-WM seit 1953 sichern. Jetzt trifft das DEB-Team im Halbfinale auf Finnland. Mit dem Titelverteidiger hat Deutschland noch eine offene Rechnung. In der Vorrunde ging der Sieg an das Team aus dem Norden, knapp mit 2:1. Zeit für eine Revanche!

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg vom DEB-Team bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 12.00 – statt regulär nur 4.30.

Weitere Informationen & die Teilnahme-Bedingungen findet Ihr hier.