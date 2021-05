Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft beim Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft am Freitag um 15:15 Uhr auf Italien.

Die italienische Nationalmannschaft musste ersatzgeschwächt nach Riga reisen. Trainer Greg Ireland und zahlreiche Schlüsselspieler fehlten am Sonntag bei der Ankunft in Lettland. Insgesamt 15 positive Corona-Fälle gibt es laut italienischem Verband. Beim WM-Start gegen Deutschland dürfte Trainer Greg Ireland aber noch nicht dabei sein und wird von seinen Assistenten ersetzt. Das deutsche Team stand zum ersten Mal nach erfolgreich überstandener Quarantäne am Dienstag Abend auf dem Eis und bereitet sich für Freitagabend vor. Bisher begegneten sich die DEB-Auswahl und das italienische Team drei Mal bei einer WM (2001, 2012 und 2017).

