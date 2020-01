8.00 Quote für den DSC - 9.00 Quote für die Eisbären

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Knapp drei Wochen nach den beiden letzten Aufeinandertreffen zwischen dem Deggendorfer SC und den Eisbären Regensburg kommt es zum Auftakt in die Meisterrunde am Frietag um 20 Uhr wieder zum Topspiel in der Oberliga Süd.

Viele Emotionen boten die letzten beiden Spiele zwischen dem DSC und den Eisbären, sowohl auf dem Eis, als auch auf dem Rängen. So gewann das Team von Trainer Dave Allison am 20. Dezember mit 4:3 nach Penaltyschießen in der Regensburger Donau-Arena, ehe die Eisbären nur zwei Tage später die Punkte mit einem 4:2-Erfolg aus Deggendorf entführten.

Sichert euch jetzt die Neukunden Sonderaktion von interwetten. Auf einen Sieg vom Deggendorfer SC bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 8.00 – statt regulär nur 1.95. Auf einen Sieg der Eisbären Regensburg bekommt Ihr ebenfalls eine erhöhte Quote von 9.00 – statt regulär nur 2.50.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klicke auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt registrieren“ & melde dich sicher bei interwetten an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ mit, z.B. PayPal, paysafecard, GiroPay oder Kreditkarte ein.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf den Sieg vom Deggendorfer SC oder der Eisbären Regensburg wetten (max. 5€).

Schritt 4: Sieg Deggendorfer SC = 40€ Gewinn (statt 9.75€).

Schritt 4: Sieg Eisbären Regensburg = 45€ Gewinn (statt 12.50€).

Weitere Informationen findet ihr hier.