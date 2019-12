Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Freitag ist der EV Füssen zum zweiten Mal in Garmisch-Partenkirchen zum Altmeisterduell mit dem SC Riessersee zu Gast. Das erste Spiel konnten die Weiß-Blauen mit 3:2 nach Penaltyschießen für sich entscheiden.

Der Eröffnungsbully für das letzte Spiel vor Heiligabend erfolgt um 20 Uhr im Olympia-Eissport-Zentrum. Nur zwei Tage später treffen sich die Clubs erneut, dann kommt es zum Spiel in Füssen, welches 18 Uhr beginnen wird. George Kink zum bevorstehenden Wochenende: „Der Spielplan will es so, dass wir zweimal hintereinander auf den EV Füssen treffen. Diese Back to back Spiele erinnern gewaltig an die Play-offs und es wird intensiv. Natürlich wollen wir vor Weihnachten nochmal Punkte einfahren und uns zum Fest belohnen."

