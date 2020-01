7.00 Quote für den Sieg der Indians

Am Dienstag (20 Uhr) kommt es zum nächsten Derby in der Maustadt, in dem die Indians sich den ersten Rang nach der Hauptrunde sichern wollen.

Im Moment haben die Memminger drei Punkte Vorsprung auf die Starbulls Rosenheim, die zeitgleich gegen Deggendorf antreten müssen. Ein Punkt gegen den EV Lindau würde dem ECDC also bereits reichen, trotzdem ist die volle Punkteausbeute angepeilt, da auch in der kommenden Meisterrunde alle Punkte von Belang sind und im Kampf um das Heimrecht weiterhelfen.

Unser Wett-Tipp: Die Memminger Indians nehmen den Schwung aus dem Overtime-Sieg gegen den EC Peiting mit und bezwingen auch den Tabellenachten aus Lindau. Sichert euch dazu die exklusive Sonderaktion von interwetten. Statt der regulären 1.35 könnt Ihr mit einer 7.00 Quote auf die Indians tippen & dadurch Eure Gewinne kräftig erhöhen.

