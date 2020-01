9.00 Quote für die Füchse - 8.00 Quote für den Herner EV

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Füchse Duisburg empfangen am Freitag um 19:30 Uhr den Herner EV zum Duell der Ruhrpott-Nachbarn.

Die Füchse auswärts liegen dem Herner EV mal gar nicht. Seit 2015 gab es bei acht Gastspielen der Gysenberger nur einen Herner Sieg und an das letzte Spiel des HEV Anfang November letzten Jahres mag man nur ungerne zurückdenken. HEV-Trainer Danny Albrecht will daran : „Wir konzentrieren uns wie immer Schritt für Schritt zuerst auf das Auswärtsspiel am Freitag in Duisburg und ab Samstag dann auf das Derby gegen die Moskitos.“

Sichert euch jetzt die Neukunden Sonderaktion von interwetten. Auf einen Sieg der Füchse Duisburg bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 9.00 – statt regulär nur 2.90. Auf einen Sieg vom Herner EV bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 8.00 – statt regulär nur 1.75.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klicke auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt registrieren“ & melde dich sicher bei interwetten an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ mit, z.B. PayPal, paysafecard, GiroPay oder Kreditkarte ein.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf den Sieg der Füchse Duisburg oder vom Herner EV setzen (max. 5€).

Schritt 4: Sieg Füchse Duisburg = 45€ Gewinn (statt 14.50€).

Schritt 4: Sieg Herner EV = 40€ Gewinn (statt 8.75€).

Weitere Informationen findet ihr hier.