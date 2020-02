Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Sonntagabend um 19 Uhr empfangen die Rostock Piranhas die Moskitos Essen in der Eishalle Rostock.

Nachdem die Piranhas in der Vorwoche den Einzug in die Pre-Playoffs feiern konnten, ging es an diesem Wochenende am Freitag nach Hamburg, wo die Piranhas eine 8:3-Niederlage hinnehmen mussten. Die Moskitos Essen konnten gegen die Black Dragons Erfurt einen richtungsweisenden Sieg im Duell um die Pre-Playoffs einfahren. Am Sonntag kommt es jetzt zum Duell der direkten Tabellennachbarn.

Unser Tipp: Die Piranhas gewinnen zu Hause gegen die Moskitos Essen.

