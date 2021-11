Lesedauer: ca. 5 Minuten

Hier erfahrt ihr alles was ihr über Eishockey NHL Wetten wissen müsst. Die National Hockey Liga ist die größte Eishockey Liga der Welt. Natürlich findet man sie bei jedem Buchmacher.

Die NHL als beste Liga der Welt

Die National Hockey League (NHL) ist die erfolgreichste Eishockey Liga der Welt. Sie wird zwischen 16 Mannschaften aus der Eastern und 15 Mannschaften der Western Conference ausgetragen.

Die besten 8 Teams jeder Conference messen sich dann in den Playoffs um den Stanley-Cup. Gespielt wird best-of-seven, d.h., das erste Team, dass vier Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Den Heimvorteil hat immer das Team, welches mehr Siege hat. Nach der 2. Runde folgen die Conference Finals, in dem sich die beiden besten Mannschaften der jeweiligen Conference messen. Die Sieger nehmen an den Stanley Cup Finals teil.

Der Stanley Cup ist die begehrteste Trophäe im Eishockey. Die Trophäe besteht aus fünf Ringen, in denen Spieler des Turniersiegers eingraviert werden. Ein Ring beinhaltet die Gravuren aus 13 Jahren. Nach 13 Jahren wird der älteste Ring abgenommen und ein neuer angebracht. Als sich die NHL 1947 die Exklusivrechte am Stanley Cup erwarb, spielten dort nur sechs Mannschaften, die „original six“.

Die original six sind sechs Teams, die seit der Vergabe des Stanley Cups in der NHL vertreten sind. Der Pokal wurde allerdings schon bedeutend früher ausgespielt, dass erste Mal 1892 zur Vergabe des besten kanadischen Eishockey-Amateurteams. Seit 1910 wurde er nur noch unter professionellen Eishockey Mannschaften ausgespielt. Seit 1947 hält die NHL die Exklusivrechte am Stanley-Cup. Auch die NHL bestand schon vorher, letztlich hat aber die Zeit vor der Vergabe des Stanley-Cups Heutzutage keine Relevanz mehr.

Die original six bestanden mit den Chicago Blackhawks, Boston Bruins, Detroit Red Wings und den New York Rangers aus vier US-amerikanischen Mannschaften und mit den Montreal Canadiens und den Toronto Maple Leafs aus zwei kanadischen Mannschaften. Diese spielten von 1943 – 1966 den Titel unter sich aus. Nach 1966 wurde die Liga immer mehr und mehr aufgestockt, bis die heutige Zahl von 30 Teams erreicht war.

Rekordsieger des Stanley Cups mit 24 Titeln sind die Montreal Canadiens. Aktueller Titelträger ist das Team der Tampa Bay Lightning.

Die American Hockey League (AHL)

Neben der NHL bieten nahezu alle Wettanbieter wetten auf die American Hockey League (AHL) an. Die AHL ist die zweithöchste nordamerikanische Spielklasse und besteht aus 30 Mannschaften. Sie wurde 2001 im Zuge der Fusion mit der International Hockey League an die NHL angegliedert und besteht nur aus deren Kooperationsteams. Diese sogenannten „Farmteams“ sind dazu da, junge Spieler in den Spielbetrieb einzuführen und tauglich für die NHL zu machen. Der deutsche Nationalspieler Korbinian Holzer spielte beispielsweise in der Vergangenheit parallel für die Anaheim Ducks (NHL) und deren Farmteam, den San Diego Gulls (AHL).

Die NHL im Live Stream

Die NHL im Live Stream

bet365 zeigt euch alle Spiele der NHL im Live Stream.

NHL Tipps

Bei NHL Spielen könnt ihr nicht nur ganz normal auf den Sieger der Partie tippen. Ihr könnt auch auf die Anzahl der Tore tippen, wer das erste Tor erzielt oder ob eine Mannschaft mehr oder weniger als eine gewisse Anzahl an Toren erzielt. Dazu könnt ihr natürlich noch klassische Handicap Wetten platzieren oder das genaue Ergebnis tippen. Ihr könnt auch in einzelnen Dritteln auf Spielstand, Tore oder den Sieger tippen. Bei langfristigen Wetten könnt ihr zum Beispiel auf den späteren Stanley Cup Sieger setzen. In den Playoffs ist dann auch der richtige Serienausgang oder die Anzahl von Spielen als Wette möglich.

Der NHL-Kalender für dein Smartphone

Die deutschen in der National Hockey League

In der aktuellen Saison 2021/22 ist Deutschland mit sechs Spielern in der NHL vertreten.

Als einer der besten Torhüter der NHL ist Philipp Grubauer Hoffnungsträger der Seattle Kraken. Das Franchise wurde neu gegründet und spielt seine erste Saison in der höchsten amerikanischen Spielklasse. Der gebürtige Rosenheimer wurde nach 3 Jahren bei den Colorado Avalanche von den Seattle Kraken unter Vertrag genommen und erhielt dort direkt einen Vertrag über eine Laufzeit von sechs Jahren.



Mit Moritz Seider und Thomas Greiss sind gleich zwei deutsche Spieler im Aufgebot der Detroit Red Wings zu finden. Seider wurde 2019 von den Red Wings an 6. Stelle gedraftet, jedoch reichte es in der letzten Saison noch nicht ganz für die NHL. Stattdessen wurde er in die SHL zu Rögle BK verliehen und sammelte dort Spielpraxis. Thomas Greiss hingegen steht bereits in seiner 13. NHL-Saison auf dem Eis und soll in Detroit eine Führungsposition übernehmen, immerhin verfügt der Goalie über die Erfahrung von mehr als 300 NHL-Spielen.

Der bekannteste unter den deutschen Legionären in der NHL ist wohl Leon Draisaitl. Der gebürtige Kölner ist aus dem Team der Edmonton Oilers kaum noch wegzudenken, steuerte er doch in der letzten Saison 84 Punkte in 56 Partien bei. Auch in der neuen Saison 21/22 wird Großes von ihm erwartet um das letztjährige Ausscheiden in Runde 1 in den Playoffs vergessen zu machen.

Tim Stützle gehört dem Kader der Ottawa Senators an und hat im vergangenen Jahr mit einer unglaublichen Debüt-Saison für viel Aufsehen gesorgt. Dem Rookie gelangen in seinen ersten 53 NHL-Spielen 12 Tore und 17 Assists.

Und auch Nico Sturm ist endlich in der NHL angekommen. In den Saisons 18/19 und 19/20 kam der Deutsche in nur acht Partien für die Minnesota Wild zum Zug, in der vergangenen Spielzeit waren es jedoch bereits 50 Spiele die der Deutsche bestreiten durfte, in denen steuerte er insgesamt 11 Tore und 6 Assists bei. Auch in der kommenden Saison erhofft sich der Center reichlich Eiszeit.





