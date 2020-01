Lesedauer: ca. 1 Minute

Zum Auftakt in die „Qualification Round“ empfangen die LIWEST Black Wings an der Unteren Donaulände am Freitag den HC Innsbruck.

DIe Tiroler sind aktuell in einer absoluten Krise. Elf Spiele in Folge haben die Haie mit einem Torverhältnis von 15:47 verloren. Der letzte Sieg lag noch im vergangenen Jahr am 26. Dezember. Mit 3,98 Gegentoren pro Spiel sind sie auch das defensivschwächste Team der EBEL. Zuletzt haben sie sich aber nochmal mit Luc Snuggerud verstärkt. In den vier bisherigen Saisonduellen konnten die Linzer alle Spiele für sich entscheiden.

Unter Tipp: Die Serie der Innsbrucker bleibt bestehen und die LIWEST Black Wings Linz gewinnen vor eigenem Publikum.