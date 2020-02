Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Innsbrucker Haie empfangen am Freitagabend Hydro Fehérvár AV19 um 19:15 Uhr.

Die Innsbrucker Haie stehen im Heimspiel gegen Fehervar vor einem "Do-or-die"-Spiel, nachdem man zuletzt zweimal auf Augenhöhe war, jedoch aber zweimal ohne Punkte am Ende blieb. "Wir sind noch immer in einer passablen Position, müssen nun aber unbedingt gewinnen. Gegen Fehervar wartet ein richtiges Endspiel“, fasst Headcoach Rob Pallin zusammen. Gegen die Ungarn feierten die Haie den letzten Sieg in der Zwischenrunde, ein weiterer voller Erfolg soll und muss am Freitag folgen.

Sichert euch jetzt die Neukunden Sonderaktion von bet-at-home. Auf einen Sieg der Innsbrucker Haie gibt es eine erhöhte Quote von 10.00 (regulär 2.14).

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klicke auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt registrieren“ & melde dich sicher bei bet-at-home an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ mit, z.B. PayPal, paysafecard, GiroPay oder Kreditkarte ein.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf den Sieg der Haie setzen.

Schritt 4: Sieg Innsbrucker Haie = 55€ Gewinn (statt 12.55€).

Weitere Informationen findet ihr hier.