Mit Bestquoten auf die DEL2 wetten. Hier findest du eine Übersicht der besten Wettanbieter und Quoten für die zweithöchste Eishockey Liga Deutschlands.

Wo kann ich auf die DEL2 wetten?

Die DEL2 ist mittlerweile in jedem Wettprogramm nahezu aller Buchmacher integriert. Unterschiede ergeben sich da hauptsächlich in der Auswahl der Sonderwetten und die Unterschiede in verschiedenen Kategorien und beispielsweise bei der Wettauswahl. Auch sind nicht bei jedem Wettanbieter Livewetten in der Wettauswahl inkludiert Unser Erfahrung nach schneiden die Anbieter bet365, bet3000 und bet-at-home am besten ab. Alle drei Buchmacher bieten insgesamt gute Quoten an, die Spiele sind frühzeitig verfügbar und haben eine breite Anzahl an verschiedenen Wetten.

Die DEL2 ist nach der DEL die zweithöchste Eishockey-Liga in Deutschland und erfreut sich bei Eishockey-Fans größter Beliebtheit, auch wenn es um das Thema wetten geht. Bei zahlreichen Wettanbietern ist die DEL2 bereits im Wettprogramm und teilweise sogar als Livewette verfügbar. Das Sonderwett-Programm ist üppig und der Quotenschlüssel im Durchschnitt genauso hoch wie in der DEL. Die DEL2 besteht aus 14 Teams. Die besten sechs am Ende der Saison dürfen auf direktem Weg in die Playoffs, Platz sieben bis zehn muss in die Pre-Playoffs, einer Vorrunde um sich für die Playoffs zu Qualifizieren. Platz elf bis 14 spielt im Playdown um den Abstieg in die Oberliga. Amtierender Meister der DEL2 sind die Ravensburg Towerstars.

Warum auf die DEL2 wetten?

Ähnlich wie in der Eishockey-Oberliga sind die Ergebnisse recht klar und ein Unentschieden kommt selten zu Stande. Gut für den Wetter, so spart er sich eine Option auf seinem Wettschein und kann die höhere Quote zur 1-X-2 Wette im Vergleich zur 2-Weg Wette anspielen. Auch kann ein gewisses Insider-Wissen zum Erfolg führen, da wichtige Spieler, die eventuell ausfallen, in der DEL2 einen höheren Stellenwert haben als beispielsweise in der DEL, in der das Leistungsgefälle weniger stark ist.

DEL2 Livewetten

Livewetten auf die DEL2 werden aktuell nur vom Anbieter bet365 angeboten. Wer also Live auf ein Spiel der DEL2 reagieren bzw. wetten möchte, sollte sich bei diesem Anbieter anmelden. Bet365 verfügt zudem über die beste App, was auch eine Livewette in der Eishockey-Arena möglich macht.

Geschichte der DEL2

Die DEL2 wurde als zweithöchste Liga im deutschen Eishockey am 2. Mai 2013 von Ernst Rupp gegründet und war der Nachfolger von der 2. Eishockey-Bundesliga. Ein Aufstieg aus der Liga ist bis 2020 ausgeschlossen gewesen. Erst in der Saison 2020/21 gab es mit den Bietigheim Steelers einen Aufsteiger. Bisher gab es in der Historie der DEL2 fünf Meister. Nur die Bietigheim Steelers konnten die Meisterschaft dreimal gewinnen und sind damit Rekordmeister. Mit sechs Finalteilnahmen in sieben Jahren sind die Steelers auch in dieser Statistik Spitzenreiter. 2018/19 war die erste Finalserie ohne Bietigheimer Beteilung.