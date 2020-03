10.00 Quote für Bad Nauheim - 11.00 Quote für Dresden

Lesedauer: ca. 1 Minute

Der EC Bad Nauheim empfängt am Freitagabend um 19:30 Uhr die Dresdner Eislöwen zu Spiel 1 der DEL2 Pre-Playoffs.

Der direkte Vergleich der beiden Teams aus der Hauptrunde spricht gegen den EC Bad Nauheim. In Dresden kassierten die Roten Teufel zwei Niederlagen (2:6/1:4), zu Hause fiel die Entscheidung zweimal in der Verlängerung (2:3/6:5). In der Serie gegen Dresden sieht Trainer Christof Kreutzer das Heimrecht als kleinen Vorteil, der am Ende den Unterschied ausmachen kann.

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg vom EC Bad Nauheim bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 10.00 – statt regulär nur 1.99. Für einen Sieg der Dresdner Eislöwen bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 11.00 – statt regulär nur 2.63.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klick‘ auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt wetten“ & melde dich sicher bei bet-at-home an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ ein, z.B. via Paypal, paysafecard, GiroPay oder Kreditkarte.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf Sieg vom EC Bad Nauheim oder der Dresdner Eislöwen wetten. Wichtig: Der erhöhte Gewinn wird am nächsten Werktag gutgeschrieben.

Schritt 4: Sieg EC Bad Nauheim = 50€ Gewinn (statt 9.95€).

Schritt 4: Sieg Dresdner Eislöwen = 55€ Gewinn (statt 13.15€).

Weitere Informationen & die Teilnahme-Bedingungen findet Ihr hier.