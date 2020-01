9.00 Quote für die Eislöwen, 8.00 Quote für die Huskies

Die Kassel Huskies gastieren am Dienstagabend um 19:30 Uhr zum Auswärtsspiel in der Dresdner EnergieVerbund Arena. Die Partie wurde aufgrund des Short Track Weltcups in Dresden vom 44. Spieltag vorgezogen.

Beide Mannschaften duellieren sich bereits zum vierten Mal in dieser Saison am Dienstag. Alle drei Spiele konnte der Tabellenführer in dieser Saison für sich entscheiden. Am vergangenen Wochenende gab es dann aber für beide einen Dämpfer. Die Eislöwen und die Huskies verloren jeweils beide ihr Spiel am Sonntag. Während die Dresdner durch das Erreichen der Verlängerung immerhin noch einen Punkt gegen die Towerstars mitgenommen haben, gingen die Huskies in Bad Tölz komplett leer aus.

Sichert euch jetzt die Neukunden Sonderaktion von interwetten. Auf einen Sieg der Dresdner Eislöwen bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 9.00 – statt regulär nur 2.60. Auf einen Sieg der Kassel Huskies bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 8.00 – statt regulär nur 2.00.

