Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr empfangen die Löwen Frankfurt die Tölzer Löwen in der heimischen Eissporthalle.

Beide Teams sind aktuell gut in Form. Während Bad Tölz die letzten zwei Spiele gegen Heilbronn und Crimmitschau für sich entscheiden konnte, haben die Frankfurter sogar vier Siege in Serie feiern können (Weißwasser, Ravensburg, Kaufbeuren, Landshut). Der letzte Sieg am Freitag in Landshut war sogar ein historischer. Das 6:2 war der 100. Auswärtssieg in der DEL2 für die Hessen.

Unser Tipp: Die Löwen Frankfurt gewinnen mit dem Heimpublikum im Rücken das Spiel und feiern den fünften Sieg in Serie.



