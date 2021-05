Lesedauer: ca. 1 Minute

Heute um 19:30 Uhr kommt es in Freiburg zum entscheidenden fünften Spiel der Playoff-Halbfinalserie zwischen dem EHC Freiburg und den Bietigheim Steelers. Ermittelt wird der Finalgegner von den Kassel Huskies.

Die Ausgangslage am Dienstagabend ist an Spannung kaum zu überbieten. Für beide Teams heißt es verlieren verboten. Denn eine weitere Niederlage würde die vorzeitige Sommerpause bedeuten. Die Bietigheim Steelers gingen in der Serie mit 2:0 in Führung, doch dann folgten jeweils zwei Siege für die Wölfe aus Freiburg. Am Sonntagabend konnte sich Freiburg mit 3:2 gegen die Steelers durchsetzen. Grund dafür war vor allem die schlechte Chancenverwertung. Jetzt geht es in Spiel 5 um alles! Do or die!

